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小米車價僅瑪莎拉蒂1/3 保費卻反超

記者林茂仁╱綜合報導
小米汽車SU7保費超過瑪莎拉蒂。圖為小米電動車SU7。(中新社)
小米汽車SU7保費超過瑪莎拉蒂。圖為小米電動車SU7。(中新社)

小米汽車SU7保險費超過瑪莎拉蒂的話題引發熱議，售價20萬元(人民幣，下同，約2.8萬美元)級別的小米SU7，年保費為6000至8000元，而售價68萬元的超跑瑪莎拉蒂燃油新車，首年保費僅6000元。

小米汽車回應表示，該車險定價符合市場主銷新能源電動轎車的整體保費水準。

界面新聞報導，多位一線車輛保險從業者表示，由於出險頻率和案均賠款較高，新能源汽車的保費普遍高於燃油車型。小米SU7的年保費與同級別新能源車相比並不算貴，極氪001、007和智界S7的首年保費也在這一區間。

此次小米汽車保費引發討論，主要由於首款車型SU7熱度較高所致。中國銀保信發布的報告顯示，新能源汽車的平均保費比燃油車高出大約21%，保費上漲也比較快。

上述人士表示，新能源汽車動力電池、電機、電控系統問題容易發生事故。此外智慧系統尤其影音功能容易出現黑屏、死機等故障，影響行車安全，從而提高出險頻率。根據中國銀保信的資料，家用新能源汽車核心動力的損毀率是燃油車發動機事故率的3倍。

資料分析機構Tecdat拓端去年底發布的報告顯示，從車損險來看，新能源汽車的賠付率較傳統燃油車高出約30%。

更早時候，太保產險總經理曾義指出，新能源車出險率高出燃油車出險率近一倍，加上汽車出行較此前大幅提升，新能源車險成本甚至超過了100%。

一位財險人士表示，按照當前電動汽車核心零部件的成本定價，短期內保費可能不會有明顯的降低。僅電池成本就在10幾萬，沒有外力推動的話新能源汽車保費很難便宜。考慮到成本壓力，部分車險公司或會提高定價。

另有從業者認為，當前不同業務員所能提供的讓利幅度有所不同，一定程度上造成行業局面的混亂。未來伴隨針對新能源汽車保險的相關政策不斷完善，規範保險公司的定價和服務品質，車主的保險費用可能更加合理。

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