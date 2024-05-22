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伊朗總統墜機亡 中官媒歸咎美制裁 稱「硬著陸」惹網嘲

中國新聞組／北京22日電
中國官媒將伊朗總統萊希之死歸咎於美國制裁。圖為2023年2月14日，習近平(左)在北京會見萊希。(新華社資料照片)
中國官媒將伊朗總統萊希之死歸咎於美國制裁。圖為2023年2月14日，習近平(左)在北京會見萊希。(新華社資料照片)

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)和外長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）19日在直升機事故中喪生，海內外的中文網民反應不同。在中網上，一些人將墜機事件歸咎於美國和以色列，「中伊友誼、好朋友」數度被中媒提及；但在海外的中文網上，網民關注萊希殘暴的過去，稱其為「德黑蘭屠夫」。

美國之音報導，在內容審查嚴格的中國新浪微博上，「伊朗總統遇難」這一話題在熱搜榜上長時間保持在前十名之內的位置。而「習近平向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電」這一話題標籤更是被熱搜強制置頂，凸顯了官方試圖影響輿論對伊朗總統逝世的關注走向。

與此同時，中國媒體將伊朗總統之死與美國對伊朗的制裁聯繫在一起，雖然美國官方努力撇清和這件事的關係。

中新網稱，由於西方長期制裁，伊朗航空業步履維艱、事故頻發。該帳號還援引美國有線電視新聞網的軍事分析說，難以獲得備件或是導致這次空難的原因之一。環球時報也引用報導說，一名美軍前軍官表示，伊朗總統萊希的墜機，與美國的制裁存在關聯。

網上還傳出墜機事故機型為美國製造，真相撲朔迷離的說法。不過，也有相當多一部分用戶懷疑以色列在其中的的角色。

值得一提的是，伊朗總統直升機失事消息傳出後，中國官方長時間不願意使用「墜機」一詞，而是以「硬著陸」形容這一事件，引起許多網民嘲諷。

 報導指出，在X平台上，中文用戶更多強調的是萊希在伊朗政權殘酷鎮壓行為中的「屠夫」角色。時評人蔡慎坤說，萊希是伊朗精神領袖哈梅內伊追隨者，也是支持各路恐怖組織的元兇，尤其是在伊朗國內對異議者的鐵腕血腥清洗，奠定了他在伊朗政壇的地位。

也有用戶指出，央視很煽情地報導「伊朗民眾盼總統萊希和機上人員平安歸來」，但很多伊朗人卻在X平台發布當地放煙花慶祝的視頻。

伊朗 以色列 習近平

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