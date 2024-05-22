反對無底線打折 京滬56出版社抵制京東618大促

受到電商平台、網路購物衝擊，中國實體書店營運持續下降，必須搭配咖啡等多元特色經營才有辦法存活。圖為「鐘書閣」杭州星光店內景。(新華社)

中國消費盛事618消費大促近日開跑，不過北京10家出版社和上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位分別發出聲明拒絕參與京東618活動。業內人士表示，如果按京東方案打折，出版商利潤 所剩無幾，甚至虧本，也有業者認為這是近年來中國出版行業對於圖書電商 最大的一次集體抵制事件。不過京東目前未有官方回應。

兩份聲明皆指出，不參加江蘇圓周電子商務有限公司提出的618促銷活動方案。該方案指618活動期間（5月19日至6月20日）促銷活動，全品種圖書價保20-30折（20%到30%的折扣）。而江蘇圓周電子商務有限公司是京東商城全資子公司，負責經營圖書業務。

北京聲明稱，「為了維護市場的長期健康發展，我們認為這是必要的舉措」；上海46家出版社聲明表示，「從維護圖書市場的穩定與繁榮，反對無序競爭，以及上海各出版社強烈呼籲」因此不參加活動。

上海人民出版社旗下的世紀文景表示，「大平台更有責任和義務維護公平競爭的良好市場秩序。期待能有更大範圍地對打折亂象的抵制，或者說更有效的管制。」

東方網引述上海資深出版編輯稱，「至於此次聯合抵制是否有里程碑意義，就看後續能濺起多大的水花。」

第一財經報導，一名出版人士表示，多家出版機構發起這場抵制，主要原因還是促銷活動要求折扣過低。活動提及二至三折的促銷力度，對出版社來說是虧錢的，因為出版社的發貨折扣基本不會低於五五折。有些民營出版商追求流量，願意犧牲利潤，但對於國有出版社來說，還是會拒絕低價競爭。

北京開卷數據顯示，今年第1季，圖書零售市場碼洋較去年同期出現5.85%的負增長。從渠道來看，短視頻電商年增31.15%；實體店渠道年減17.78%；平台電商和垂直及其他電商分別下降了10.31%和10.59%。

澎湃新聞評論，從國際慣例來看，對圖書等文化產品進行價格干預並不罕見。例如法國就規定，圖書在出版後2年內不允許隨意打折，零售商 可以在規定價格5％的折扣範圍內調整書價；瑞士規定，圖書在出版後的18個月內不允許隨意打折。