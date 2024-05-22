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反對無底線打折 京滬56出版社抵制京東618大促

記者黃雅慧╱綜合報導
受到電商平台、網路購物衝擊，中國實體書店營運持續下降，必須搭配咖啡等多元特色經營才有辦法存活。圖為「鐘書閣」杭州星光店內景。(新華社)
受到電商平台、網路購物衝擊，中國實體書店營運持續下降，必須搭配咖啡等多元特色經營才有辦法存活。圖為「鐘書閣」杭州星光店內景。(新華社)

中國消費盛事618消費大促近日開跑，不過北京10家出版社和上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位分別發出聲明拒絕參與京東618活動。業內人士表示，如果按京東方案打折，出版商利潤所剩無幾，甚至虧本，也有業者認為這是近年來中國出版行業對於圖書電商最大的一次集體抵制事件。不過京東目前未有官方回應。

兩份聲明皆指出，不參加江蘇圓周電子商務有限公司提出的618促銷活動方案。該方案指618活動期間（5月19日至6月20日）促銷活動，全品種圖書價保20-30折（20%到30%的折扣）。而江蘇圓周電子商務有限公司是京東商城全資子公司，負責經營圖書業務。

北京聲明稱，「為了維護市場的長期健康發展，我們認為這是必要的舉措」；上海46家出版社聲明表示，「從維護圖書市場的穩定與繁榮，反對無序競爭，以及上海各出版社強烈呼籲」因此不參加活動。

上海人民出版社旗下的世紀文景表示，「大平台更有責任和義務維護公平競爭的良好市場秩序。期待能有更大範圍地對打折亂象的抵制，或者說更有效的管制。」

東方網引述上海資深出版編輯稱，「至於此次聯合抵制是否有里程碑意義，就看後續能濺起多大的水花。」

第一財經報導，一名出版人士表示，多家出版機構發起這場抵制，主要原因還是促銷活動要求折扣過低。活動提及二至三折的促銷力度，對出版社來說是虧錢的，因為出版社的發貨折扣基本不會低於五五折。有些民營出版商追求流量，願意犧牲利潤，但對於國有出版社來說，還是會拒絕低價競爭。

北京開卷數據顯示，今年第1季，圖書零售市場碼洋較去年同期出現5.85%的負增長。從渠道來看，短視頻電商年增31.15%；實體店渠道年減17.78%；平台電商和垂直及其他電商分別下降了10.31%和10.59%。

澎湃新聞評論，從國際慣例來看，對圖書等文化產品進行價格干預並不罕見。例如法國就規定，圖書在出版後2年內不允許隨意打折，零售商可以在規定價格5％的折扣範圍內調整書價；瑞士規定，圖書在出版後的18個月內不允許隨意打折。

書籍並非簡單的商品，而是承載了知識、文化和情懷。無底線的價格戰打下去，看起來熱鬧，傷害的卻可能是產業根基，消費者也不見得真能得到實惠。

上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位發出聲明拒絕參與京東618活動。(...
上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位發出聲明拒絕參與京東618活動。(取材自臉書)

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