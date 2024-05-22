四川此地1天出現2猛獸 「倒楣熊」掉垃圾坑 「豹警官」也來了

黑熊掉進垃圾場。（取材自紅星新聞）

四川省甘孜州德格縣日前發生一天內兩隻野生動物出沒事件，民警們才剛把掉入垃圾坑裡的「倒楣熊」救出來，沒想到，山坡上又出現一隻健碩的豹子。

紅星新聞報導，說起前幾天的事情，德格縣公安局汪布頂派出所民警們感慨連連，雖然當地生態環境日趨向好，經常「偶遇」各種野生動物，但一天之內接連遇見，還是不多見。

據報導，民警表示，事發5月15日，接到警情後，派出所值班民警迅速組織警力，攜帶爬梯趕至現場發現，在村民的圍觀中，一隻「倒楣熊」正在垃圾池裡咆哮著。

黑熊可謂是村裡垃圾池的「超級粉絲」，每年平均造訪好幾次，每次都需要民警來助其脫困，「有時還是掉進去兩隻熊。」

報導稱，在救援過程中，垃圾池裡的熊見到民警這身熟悉的行頭時，情緒頓時穩定下來。民警明白，這頭熊之前肯定來過垃圾池，肯定被營救過，一看動作就是一頭「老熟熊」。

民警將周邊村民組織至安全地帶後，與村幹部協作，把攜帶的爬梯綁上繩索，緩緩放入垃圾池裡，「倒楣熊」用嘴扶正了梯子，抓住爬梯順梯而上，撒歡兒往山上跑去，跑至半山腰時還會回望。

就在民警準備回去時，山坡上又出現了一隻健碩的豹，似乎是跑來「巡查」的，像極了一名「豹警官」。沒一會，牠的身影就消失在山間。

民警提醒，如遇受傷、受困的野生動物需要救助時，請第一時間向公安或林業部門反映，切不可私自救助、圈養，更不能隨意捕殺或者食用，違者將依法追究法律責任。

下一步，德格公安將加大力度持續開展野生動物保護救助、襲擊防治等工作，全力保障轄區內野生動物繁衍生息和人民群眾的生命財產安全。