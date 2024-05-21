衝著華為？ iPhone在中國大削價 i15最多降價兩成

電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，圖為中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。(路透)

中國消費盛事電商 平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，其中高端的iPhone 15系列各平台上降價1400元至2400元（人民幣，下同，約332美元）不等，最大降幅達兩成，顯示銷量承壓的蘋果正加入價格戰。分析認為，蘋果從未在中國市場如此大幅度降價，此次降價會是重要轉折點。外媒認為，蘋果這一波大降價是為了與華為 競爭。

被視為蘋果官方直營通路的天貓蘋果旗艦店推出限時優惠，20日晚8時至28日，iPhone 15系列開始降價促銷，其中最新款iPhone 15 ProMax可優惠2050元。

具體而言，iPhone 15領券後降價為4599元起，優惠便宜1400元；iPhone 15 Pro券後價為6099元起，優惠1900元；iPhone 15 ProMax則優惠最多，達到2050元，售價7949元起。

另外，在京東Apple授權店的活動頁面上，iPhone 15活動價為4699元起，這也是蘋果加入電商平台以來，極為罕見的天貓旗艦店降價幅度高於授權店。

而在拼多多「百億補貼」下，iPhone15標準版（128G）起售價已下探至4498元，iPhone 15 Plus低至5358元，iPhone 15 Pro下探至5798元，iPhone 15 Pro Max則降至7548元，價格更低。

除了手機外，蘋果Apple Watch Series 9、iPad系列、MacBook Air以及AirPods等產品價格也下調。

值得注意的是，自2023年10月至今，蘋果頻繁對新品iPhone 15系列進行促銷，除官網直營通路之外，其他通路價格或還將進一步下跌。上述可知蘋果促銷變頻繁。

每日經濟新聞報導，Canalys高級分析師朱嘉弢表示，蘋果頻繁降價的策略今年應該會延續，但不至於常態化。他指出，蘋果相比於去年的銷量來說是下跌的，所以目前存在銷售壓力，當前蘋果的庫存情況應是相對偏高的（並非不健康），所以促銷降價是符合預期的。

市調機構IDC數據顯示，今年第1季，iPhone在中國市場出貨量較去年同期下滑近7%，排名從上季的第一跌至第四。

法廣網報導，蘋果在高端智能手機市場面臨華為等本土競爭對手的日益激烈的競爭，該公司正努力捍衛自己在高端智能手機市場的地位。

繼去年8月推出Mate 60後，華為上個月又推出新系列高端智能手機Pura 70，蘋果面臨的競爭壓力也隨之增大。蘋果公司之前在2 月份的打折活動似乎幫助該公司緩解了在中國的銷售放慢。

路透根據中國信息通信研究院（CAICT）的數據計算得出，今年3月份蘋果公司在中國的出貨量增長12%。這標誌著與2024年前兩個月相比有明顯改善，當時該公司的銷售額下滑37%。