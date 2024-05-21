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「520我愛你」 廣州宋韻水上婚禮 逾萬人觀禮

記者賴錦宏／綜合報導
520廣州舉辦「宋韻水上婚禮」，超過萬人現場觀禮。（取材自南方都市報）
520廣州舉辦「宋韻水上婚禮」，超過萬人現場觀禮。（取材自南方都市報）

5月20日因為諧音「我愛你」被視為一組浪漫數字，備受新人青睞，不少情侶會選擇在這一天去領證。5月20日、5月21日兩日廣州各區婚姻登記處顯示預約已滿。其中，廣州黃埔區融德里社區舉辦水上婚禮，超過1萬人在旁觀禮。

來源：YouTube

據南方都市報報導，「宋韻融德里．重現粵繁花」廣州首次宋韻水上婚禮在歷史文化街區融德里浪漫開場。在親友的見證下，10對新人遵照宋代婚制禮儀，舉行一場別開生面的水上集體婚禮，逾萬人現場觀禮。

這次活動充分融合了傳統元素和現代風潮，為新人打造獨特的宋式婚儀場景，提供獨特的宋式婚儀體驗，從優秀的傳統婚俗文化中發掘積極健康的婚俗新風，擦亮「花城有囍、黃埔有愛」的婚俗品牌。

報導稱，在纏綿的歌聲中，10對紅男綠女的新魚貫登場。簡約典雅的宋代文化元素，復原了宋制婚禮場景。新娘鳳冠霞帔，手執團扇入場，優雅而溫婉，盡顯東方美人之神韻；新郎十字披紅，著展翅幞頭，瀟灑而俊秀，張揚國風古韻之斯文。

其中一對新人熊灝、劉可欣夫婦表示，「宋韻水上婚禮」把意境和韻味都拉滿了，給了超棒的享受體驗，身為一對新人，確實在今天除了領證，更有儀式感地覺得：「啊，我真的結婚了！」

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