中國房價報復性上漲？ 網友多不看好

路透20日公布的對經濟學家所作的一個調查顯示，中國新屋價格2024年將下降5%，房屋銷售可能下滑10%。針對政府一波波救市行動，「房價 會不會報復性上漲」詞條上熱搜第二，網友大多不看好。

北京日前承諾提供高達人民幣1兆元（約1382億美元）的資金，並緩解房貸規定，讓地方政府購買一些未售住房。路透報導，一些分析人士表示，這是中國政府迄今仍未能扭轉市場頹勢的最強勁的舉動。

不過，外界對當局最新措施仍有疑問，特別是如何執行，以及政府如何能夠幫助消化價值數以兆元計的房屋庫存。

自房地產 市場2021年陷入危機以來，中國當局推出了一波波的政策支持措施試圖提振需求，但卻收效甚微。

路透的調查還顯示，2024年的房屋銷售可能下滑10%，遠惡化於上一個調查所預測的5%；2024年的房地產業投資預計下跌10%，高於早前調查預測的6.1%。報導援引一個分析師的分析說，仍有很高的可能性政府會出台更多的刺激措施短期內支撐房屋銷售。

針對政府一波波救市行動，「房價會不會報復性上漲」詞條衝上微博熱搜第二，網友大多不看好：「快醒醒吧，大家是在等待降價。」「呵呵不漲都賣不動」「價格問題取決於市場供需關係，如果沒人買房怎麼可能會報復性上漲」「他們以為：一旦取消了計畫生育 ，人口將報復性增長；一旦取消了防疫政策，人們將報復性消費；一旦取消了住房限購，人們將報復性買房；他們以為我們會報復，而我們卻選擇做個好人，放下了仇恨… 」