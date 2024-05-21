我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

中國房價報復性上漲？ 網友多不看好

中國新聞組／北京21日電

路透20日公布的對經濟學家所作的一個調查顯示，中國新屋價格2024年將下降5%，房屋銷售可能下滑10%。針對政府一波波救市行動，「房價會不會報復性上漲」詞條上熱搜第二，網友大多不看好。

北京日前承諾提供高達人民幣1兆元（約1382億美元）的資金，並緩解房貸規定，讓地方政府購買一些未售住房。路透報導，一些分析人士表示，這是中國政府迄今仍未能扭轉市場頹勢的最強勁的舉動。

不過，外界對當局最新措施仍有疑問，特別是如何執行，以及政府如何能夠幫助消化價值數以兆元計的房屋庫存。

房地產市場2021年陷入危機以來，中國當局推出了一波波的政策支持措施試圖提振需求，但卻收效甚微。

路透的調查還顯示，2024年的房屋銷售可能下滑10%，遠惡化於上一個調查所預測的5%；2024年的房地產業投資預計下跌10%，高於早前調查預測的6.1%。報導援引一個分析師的分析說，仍有很高的可能性政府會出台更多的刺激措施短期內支撐房屋銷售。

針對政府一波波救市行動，「房價會不會報復性上漲」詞條衝上微博熱搜第二，網友大多不看好：「快醒醒吧，大家是在等待降價。」「呵呵不漲都賣不動」「價格問題取決於市場供需關係，如果沒人買房怎麼可能會報復性上漲」「他們以為：一旦取消了計畫生育，人口將報復性增長；一旦取消了防疫政策，人們將報復性消費；一旦取消了住房限購，人們將報復性買房；他們以為我們會報復，而我們卻選擇做個好人，放下了仇恨… 」

房地產 房價 計畫生育

上一則

中柬大規模軍演 美憂北京擴大南海軍力野心

下一則

指鼠為鴨後「指豚為魚」 一級保護動物江豚困油汙被指青魚

延伸閱讀

韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險

韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險
封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」
烏克蘭：俄羅斯空襲哈爾科夫 至少5死16傷

烏克蘭：俄羅斯空襲哈爾科夫 至少5死16傷
拜登幕僚：校園反以示威 難影響連任機率

拜登幕僚：校園反以示威 難影響連任機率

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘