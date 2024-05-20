菏澤南站網紅郭有才效應 哪吒、濟公「群魔亂舞」蹭流量

郭有才在菏澤南站直播。（取材自菏澤報業全媒體）

近期爆火的郭有才19日中午在山東省菏澤市國花博覽園結束了當天直播，儘管因避開附近中學的春季高考 離開了成名地菏澤南站，但人氣依然不減，抖音 粉絲數破千萬。

來源：YouTube

上游新聞報導，5月17日-19日，為迎接當地春季高考，菏澤南站停止一切文娛活動，郭有才的直播轉移到國花博覽園。場地變大且遠離市區，郭有才第一次使用外放的音箱，線下觀眾終於可以加入這場狂歡。17日上午直播觀看人次達到3316萬，最高實時在線人數超過150萬，他為此延長了直播時間，唱到12時才結束，還唱了兩遍成名曲「諾言」。

郭有才5月17-19日在國花博覽園直播。（視頻截圖）

19日上午，郭有才的抖音粉絲成功突破1000萬，且不斷增長中。而5月10日，郭有才的粉絲還不到40萬，因一首「諾言」爆火之後，10天就漲粉近千萬。

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一個人帶火一座城。17日之前，菏澤南站廣場每天都會湧入超過40萬人次的遊客來聽郭有才唱歌，為此，菏澤交警派出人員疏導指揮交通，移動、聯通、電信三大運營商相繼入駐，菏澤文旅局也都成立志願服務隊。

對於郭有才「520」不在菏澤南站直播。「除了學校的原因，還有就是現場人流量太大了，比淄博還厲害。」志願者王先生指出，郭有才一般在南站只直播兩個到三個小時，但直播完之後會讓一些大小網紅進行直播，現場也很熱鬧。」

近日網傳其他在菏澤南站現場直播的網紅裝扮奇異，有扮成哪吒、孫悟空、濟公等，還表演時裝秀、熱舞等，「群魔亂舞」視頻引來爭議。上牡丹區文旅局執法人員已制止並進行了口頭教育和勸離。

郭有才晚上仍在賣燒烤。（取材自菏澤報業全媒體）

此外，另一個因為郭有才而火起來的網紅聚集地，郭有才的「郭忠道烤腰子店」16日已經搬到了新地點，仍位於市區長城路，這個店僅用一天多時間就建成，占地十畝，建有隔熱高檔板房十多間，射燈、停車場等基礎設施配套一應俱全。

澎湃新聞報導，近日，有關「北大招生辦的于一凡主動聯繫網紅『郭有才』，決定破格錄取其進入北大繼續深造」的消息在網上流傳，北大黨委宣傳部表示經核查，「于一凡」不是該校教職工，更不是「招生老師」，北大沒有聯繫過「郭有才」。北大「招生老師」破格錄取網紅「郭有才」是假消息。