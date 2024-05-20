速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

近日有網友發視頻記錄其在南京路邊小店買了一杯「手沖」咖啡 ，店主韓素珍親手用開水沖泡三條雀巢速溶咖啡，還為顧客塑封，一杯只賣十元，還強調要品質保證。韓阿姨的真誠吸引大批網友和直播主前往買咖啡打卡和直播，「南京十元咖啡」迅速走紅網路，一天賣了300多杯，「大姨忙的要碎掉了」相關話題衝上微博 熱搜，截至昨天中午閱讀量已超7千萬。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，「南京十元咖啡」走紅網路。有網友震驚於十元一杯的咖啡竟然放了三條雀巢，也有人覺得店主當著顧客的面沖泡很實誠。視頻顯示，這是一家比較有年代感的飲品店，店名叫「韓老太甘蔗汁」，主要賣甘蔗汁，74歲的韓阿姨稱這家小店開了近30年。走紅後，許多人來買咖啡，甚至有網友坐高鐵專程趕來，阿姨說一天賣了300多杯。

店門口的價格表。（視頻截圖）

有人告訴阿姨她成網紅了。阿姨表示，不管紅不紅，她該怎麼做還是怎麼做，「這不是雜牌子，雜牌子我不賣」 。

南京阿姨賣的十元咖啡火了，雀巢方上架同款咖啡，並稱會和其洽談合作。（取材自九派新聞）

「南京有自己的阿嬤手作」、「雀巢咖啡實體店」等相關詞條引發熱議。在大家表達喜愛的同時，也有零星聲音表示質疑，比如覺得這種咖啡太低廉，來買的人是抱著看熱鬧的心態等。還有不少網友湧入雀巢咖啡的直播間，表示要買「南京阿姨同款」。而雀巢咖啡直播間主播也表示「南京阿姨同款咖啡」已經上架。面對網友詢問是否會考 慮和阿姨合作，主播回答稱會和阿姨談合作，「會考慮免費給阿姨供貨，但也要看她個人意願。」

韓阿姨在沖咖啡。（取材自紫牛新聞）

隨著韓阿姨在網路上走紅，也引來了許多網紅主播。一位主播一邊拍韓阿姨，一邊拍圍觀的人群，直播間在線觀看人數瞬間超過了1萬人。

對此，有網民表示「這熱度莫名其妙，但我還是去打了卡」、「一條這樣的雀巢咖啡批發價大概在1.5元一條，3條成本是4.5元，一杯大媽也只賺5.5元，還是很良心的」、「也算是嘲諷現在的咖啡店吧」、「受益最大的就是雀巢咖啡了，花一百萬都達不到這樣的廣告效果」。