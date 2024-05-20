貴陽交警攔違規 遇外國人直接放行 網批「崇洋媚外」

貴陽交警和這對外國男女「雞同鴨講」。（視頻截圖）

有網民發影片稱，貴州貴陽交警日前在攔查駕駛電動車 頭盔配戴情況的過程中，遇到外國人違規，竟然直接放行。部分網友解讀為「崇洋媚外」，引發公眾的質疑和不滿。網民認為應該一視同仁，外國人也應該遵守中國的交通規則。

據網傳視頻，5月17日貴州貴陽某街頭，交警正在執行查電動車戴頭盔的任務。幾位未配戴頭盔的車主被交警攔下後，被帶到安全地帶進行處理。可其中一對外國男女在被攔截時立即拿起手中的頭盔試圖解釋情況，但由於語言不通，雙方溝通耗費了大量時間沒有結果。交警最終選擇了放行這對外國男女。

針對這一情況，視頻中出現了一段文字介紹，指責交警對外國人「放行」，並提出外國人也應當遵守中國的交通規則。視頻在網上曝光之後，被部分網友解讀為「崇洋媚外」，引發了公眾的質疑和不滿。然而，一些網友指出，外國人可能由於語言不通而誤解了交警的手勢，導致了溝通障礙。

影片拍攝者表示，「他說話交警聽不懂，交警說話他也聽不懂，後面交警就直接給他放行了。」二人並非沒有頭盔，可能是頭盔壞了或是其他原因便沒有配戴，為應付交警，後座的女生為男生戴上了衛衣的帽子，便大搖大擺地走了。

事件引發網民熱議，「崇洋媚外是自上而下的」、「這個交警應該免職」、「因為他沒給洋老爺下跪就該被免職嗎，太嚴厲了吧」、「跪久了膝蓋有些軟」、「跪久了，站不起來了」。