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中興創辦人侯為貴子弟兵 A股老董韋在勝遭查留置

中國新聞組／北京20日電
韋在勝。（取材自每日經濟新聞）
韋在勝。（取材自每日經濟新聞）

A股又一董事長遭立案調查。被譽為儲能第一股的派能科技19日晚公告，控股股東中興新通訊有限公司（下稱「中興新」）收到河北省永清縣監察委員會簽發的公司董事長韋在勝被立案調查、留置的通知書；韋在勝一周前才剛當選資產逾千億大型投資控股集團中興新通訊新董事長。韋在勝被外界視為中興通訊創始人侯為貴的「弟子」。

中興新通訊註冊地在深圳，目前不知為何由河北永清縣監委調查。

財聯社報導，中興新官網顯示，該公司為資產逾千億的大型投資控股集團，投資產業涵蓋信息通信、智能製造、新能源儲能、企業級服務、基金投資等領域。中興新於1997年發起創立了中興通訊並上市。不過，中興通訊在2023年年報中明確表示，中興新的任何股東均無法控制公司的財務及經營決策。

公開信息顯示，韋在勝為北京大學工商管理碩士，被財政部聘為中國會計信息化委員會委員、全國會計領軍人才培養工程特殊支持計劃指導專家等，並曾榮獲ACCA卓越成就獎，擁有多年電信行業從業經驗及超過27年的管理經驗。

派能科技系新能源行業儲能電池系統提供商，主業涉足磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售，成立於2009年，2020年曾作為儲能第一股上市。財務數據顯示，去年派能科技營收淨利同比分別下滑45.13%、59.49%，主要受到宏觀環境變化，部分國家和地區補貼政策退坡，疊加海外下游企業去庫存的影響。

對於韋在勝遭立案及留置的原因，派能科技未在公告中提及。不過派能科技方面表示，截至本公告披露日，公司控制權未發生變化，董事會、監事會運作正常，公司及子公司生產經營秩序正常，該事項不會對日常生產經營產生重大影響。

現年61歲的韋在勝1962年生，1988年畢業於西安理工大學機械製造管理工程專業，2004年畢業於北京大學工商管理專業。韋在勝本科畢業起便在「中興系」工作，從事財務方面的管理工作。跟隨侯為貴工作30餘年的韋在勝，在中興新通訊工作多年並擔任高管；侯退居幕後，韋在勝也於2019年10月起擔任派能科技法定代表人、董事長。而作為派能科技的董事長，2023年年報顯示，韋在勝未持有公司股份，也未在報告期內從公司獲得報酬。

派能科技。（取材自每日經濟新聞）
派能科技。（取材自每日經濟新聞）

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