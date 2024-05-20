中興創辦人侯為貴子弟兵 A股老董韋在勝遭查留置

韋在勝。（取材自每日經濟新聞）

A股又一董事長遭立案調查。被譽為儲能第一股的派能科技19日晚公告，控股股東中興新通訊有限公司（下稱「中興新」）收到河北省永清縣監察委員會簽發的公司董事長韋在勝被立案調查、留置的通知書；韋在勝一周前才剛當選資產逾千億大型投資 控股集團中興新通訊新董事長。韋在勝被外界視為中興通訊創始人侯為貴的「弟子」。

中興新通訊註冊地在深圳，目前不知為何由河北永清縣監委調查。

財聯社報導，中興新官網顯示，該公司為資產逾千億的大型投資控股集團，投資產業涵蓋信息通信、智能製造、新能源儲能、企業級服務、基金投資等領域。中興新於1997年發起創立了中興通訊並上市。不過，中興通訊在2023年年報中明確表示，中興新的任何股東均無法控制公司的財務及經營決策。

公開信息顯示，韋在勝為北京大學工商管理碩士，被財政部 聘為中國會計信息化委員會委員、全國會計領軍人才培養工程特殊支持計劃指導專家等，並曾榮獲ACCA卓越成就獎，擁有多年電信行業從業經驗及超過27年的管理經驗。

派能科技系新能源行業儲能電池系統提供商，主業涉足磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售，成立於2009年，2020年曾作為儲能第一股上市。財務數據顯示，去年派能科技營收淨利同比分別下滑45.13%、59.49%，主要受到宏觀環境變化，部分國家和地區補貼政策退坡，疊加海外下游企業去庫存的影響。

對於韋在勝遭立案及留置的原因，派能科技未在公告中提及。不過派能科技方面表示，截至本公告披露日，公司控制權未發生變化，董事會、監事會運作正常，公司及子公司生產經營秩序正常，該事項不會對日常生產經營產生重大影響。