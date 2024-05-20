我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封口費案開庭進入尾聲 法官裁決、川普是否作證受矚

寇頓、莊文怡辦公室攜手亞美聯盟和華社組織 慶亞裔月

學生體育課找代跑 中國多所大學籲誠信 網諷什麼都搞假

中國新聞組／北京20日電
多所高校呼籲學生誠信跑步；示意圖。（新華社資料照片）
多所高校呼籲學生誠信跑步；示意圖。（新華社資料照片）

中國大學生跑步也傳造假？多所大學呼籲學生誠信跑步，「拒絕外掛軟件、騎車代跑、找人替跑」。

澎湃新聞報導，位於天津的南開大學體育部近日接到同學反映，有人在網路上發布代跑訊息，體育部高度重視，並向公安部門尋求幫助。

南開大學是中國首個倡導「特色馬拉松」品牌活動的學校，鼓勵學生積極參加馬拉松比賽，完賽可申請獲得一個E類課學分。「自2024春季學期起，學校對大學體育公共課的課外鍛鍊方式用『步道樂跑』作為課外鍛鍊軟件平台，通過技術監控，發現有部分學生存在利用外掛軟件、騎車代跑、找人替跑等作弊行為。」

此外，溫州職業技術學院建築工程學院今年4月指出，個別同學急功近利，校園跑出現了騎車晃手機、接力跑、甚至代跑的不誠信現象和作弊違規行為。

西安科技大學高新學院日前發文稱，為嚴厲打擊借助交通工具打卡、刷成績等作弊行為，學校開啟步道樂跑後台行為不規範檢測系統，發現作弊將嚴肅處理。校方所列的「正確跑步姿態」要求有三：一是跑步時手機握在手上或使用臂袋；二是跑步時手臂正常擺動；三是手機設置常亮。之後在官網上通報了27名學生作弊情況。

有關校園跑步打卡的話題不時引發熱議。網民說，「跑個步，還需要玩假的。真是個笑話，什麼都搞假。生活的意義在哪裡呢？」、「有病吧？跑個步還這樣騙誰呢？」、「挺好的，好多人的自制能力其實很差」。

馬拉松 檢測

上一則

中國江西校園驚爆持刀殺人案 釀2死10傷包括學生

延伸閱讀

小伙一曲「諾言」 帶火山東小城 停運車站每天30萬人打卡

小伙一曲「諾言」 帶火山東小城 停運車站每天30萬人打卡
「抱頭自首」成流行？ 長沙1派出所天天吸引年輕人「打卡」

「抱頭自首」成流行？ 長沙1派出所天天吸引年輕人「打卡」
迪麗熱巴春晚「成功帶貨」新疆旅遊暴紅 民族服飾賣翻天

迪麗熱巴春晚「成功帶貨」新疆旅遊暴紅 民族服飾賣翻天
迪麗熱巴春晚效應燒到五一… 新疆旅客爆多 民族服飾賣翻天

迪麗熱巴春晚效應燒到五一… 新疆旅客爆多 民族服飾賣翻天

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲
伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難