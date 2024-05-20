學生體育課找代跑 中國多所大學籲誠信 網諷什麼都搞假

多所高校呼籲學生誠信跑步；示意圖。（新華社資料照片）

中國大學生跑步也傳造假？多所大學呼籲學生誠信跑步，「拒絕外掛軟件、騎車代跑、找人替跑」。

澎湃新聞報導，位於天津的南開大學體育部近日接到同學反映，有人在網路上發布代跑訊息，體育部高度重視，並向公安部門尋求幫助。

南開大學是中國首個倡導「特色馬拉松 」品牌活動的學校，鼓勵學生積極參加馬拉松比賽，完賽可申請獲得一個E類課學分。「自2024春季學期起，學校對大學體育公共課的課外鍛鍊方式用『步道樂跑』作為課外鍛鍊軟件平台，通過技術監控，發現有部分學生存在利用外掛軟件、騎車代跑、找人替跑等作弊行為。」

此外，溫州職業技術學院建築工程學院今年4月指出，個別同學急功近利，校園跑出現了騎車晃手機、接力跑、甚至代跑的不誠信現象和作弊違規行為。

西安科技大學高新學院日前發文稱，為嚴厲打擊借助交通工具打卡、刷成績等作弊行為，學校開啟步道樂跑後台行為不規範檢測 系統，發現作弊將嚴肅處理。校方所列的「正確跑步姿態」要求有三：一是跑步時手機握在手上或使用臂袋；二是跑步時手臂正常擺動；三是手機設置常亮。之後在官網上通報了27名學生作弊情況。

有關校園跑步打卡的話題不時引發熱議。網民說，「跑個步，還需要玩假的。真是個笑話，什麼都搞假。生活的意義在哪裡呢？」、「有病吧？跑個步還這樣騙誰呢？」、「挺好的，好多人的自制能力其實很差」。