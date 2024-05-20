廣東00後開發「熊臉識別」 AI養大熊貓更科學

AI養大熊貓？廣東「00後」大學生開發「熊臉識別」。（取材自大灣區之聲）

「大熊貓今天吃東西正常嗎？」「大熊貓更喜歡吃什麼東西？」「大熊貓今天喝夠水了嗎？」過去需要大熊貓奶爸現場查驗甚至需要24小時觀察記錄的問題，迎來了AI 的遠程解答。「熊臉辨識」上線，將「雲」養熊貓的想法變成了現實。

大灣區 之聲報導，「全球首個大熊貓行為智能識別模型」由廣東工業大學信息工程學院電子信息工程（騰創班）十餘名00後大學生訓練開發，是全球首個可智能識別圈養大熊貓進食、喝水和睡覺等日常行為，準確率超過了80%。算法模型可將大熊貓日常行為的記錄過程智能化、數字化，填補該研究領域的空白，對大熊貓保護具有重大意義。

根據中國大熊貓保護研究中心專家介紹，進食、喝水、睡覺等行為，是判斷大熊貓健康狀況的重要依據；比如長時間不進食或者進食時間較短，可能會導致營養不良，有的行為和飲食異常也是生病的徵兆。