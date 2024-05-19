我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩大批標有「不得轉售」的人道物資 流入臨時市集

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

浙江2歲童得梅毒 竟是奶奶惹的禍 疑嚼碎餵食導致

中國新聞組／北京19日電
昊昊的檢驗報告單。（取材自光明網）
昊昊的檢驗報告單。（取材自光明網）

近期中國發生一起特殊的性病案例，浙江一名兩歲男童到醫院進行抽血檢查，意外被檢驗出梅毒陽性，男童爸媽對此震驚不已，互相質疑對方私生活，還拉著幫忙照顧男童的爺爺、奶奶一起加入檢查追感染源。結果醫院檢驗結果出現驚人發展，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是陽性，男童媽媽感到十分懊悔，透露可能是奶奶一種壞習慣害了孩子染病，「我們也說了好多次這個習慣，但奶奶都不改」。

據瀟湘晨報報導，一名男童進行外科手術前夕，院方為他安排抽血檢查，血液結果卻顯示男童是「梅毒陽性」，令醫師當場驚呆，馬上通知男童爸媽不能動手術，必須先治療梅毒。而男童爸媽得知當下崩潰不已，開始懷疑彼此私生活有問題，導致親生孩子染病，雙方爆發激烈爭吵，但再多憤怒情緒都於事無補，還是得盡快找出導致男童染上梅毒的感染源。

最終男童全家人包含爸爸、媽媽，連家中照顧孩子的爺爺、奶奶也一同加入身體檢查。不過，當醫院報告出爐卻令人大吃一驚，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是梅毒陽性，奶奶極有可能就是害男童染病的罪魁禍首，但奶奶得知消息後陷入沉默，並未交代為何染上梅毒。男童媽媽感到相當鬱悶又懊悔，指出奶奶有個壞習慣一直改不掉，喜歡把食物在嘴巴嚼碎後餵給孫子說好消化，「我們說了好多次這個習慣，奶奶都不改，不知道昊昊（男童）的病是不是跟這個習慣有關係」。

杭州市中醫院皮膚科醫師袁丞達直言，如果男童奶奶有這種不良習慣，間接將梅毒傳染給孫子「也是有可能的」，袁丞達表示，「梅毒的唯一傳染源是梅毒患者，患者的血液、唾液、精液等都可檢測到梅毒螺旋體存在。梅毒主要透過性行為傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳染」。

袁丞達猜測，男童奶奶在咀嚼食物過程中，可能是牙齦出血、唾液汙染食物，還堅持嚼碎餵給孫子吃，孫子就可能被梅毒螺旋體感染，因此染上梅毒。

檢測

上一則

上海已婚美女「腳踏4船」孕期還在騙 詐得270萬元獲刑11年

下一則

親帶學生跳蒙古舞 中央民大舞蹈學院院長暴紅

延伸閱讀

搶賺5000億生意 義烏老闆娘瘋學英語

搶賺5000億生意 義烏老闆娘瘋學英語
浙江破獲大型賣淫集團 逮捕逾300人 最小只有14歲

浙江破獲大型賣淫集團 逮捕逾300人 最小只有14歲
憶往／歷史回放→16轟炸機 直攻日本心臟

憶往／歷史回放→16轟炸機 直攻日本心臟
浙江僧侶開賓利載妻女？廟方稱是代駕 網炸鍋

浙江僧侶開賓利載妻女？廟方稱是代駕 網炸鍋

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58

超人氣

更多 >
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併
川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書