我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

伊朗總統萊希直升機「硬著陸」 天氣惡劣不利救援

中國詩詞大會總決賽 工科博士奪冠 小六生第二名

中國新聞組╱綜合報導
申昊。(取材自微博)
申昊。(取材自微博)

節目「2024年中國詩詞大會」日前播出第十場總決賽，總冠軍花落江蘇選手申昊；來自國機工程集團總部第一工程成套事業部的他，在前九場節目中三次登台，三次獲勝並都取得單場最高分，最終以第一名的成績挺進總決賽。

紫牛新聞報導，經過前九場的激烈比拼，六強選手是來自少兒團的何坤宇、吳子晴，來自青年團的王晨皓，來自親友團的李鵬偉、陳秋實，以及來自百行團的申昊。

總決賽直播以「在路上」為主題，來到在嘉峪關市新城鎮附近廣闊的戈壁灘。經過層層闖關答題，最後兩位選手來到「冠軍爭奪賽」環節，「描述線索題」是根據詩詞線索猜地名、猜詩人、猜文臣、猜動物等，最終在與何坤宇的對決中，申昊搶先答出最後一題，奪得總冠軍。

今年12歲的何坤宇來自福建省寧德市霞浦縣實驗小學六年級，他自小便十分熱愛古詩詞，對「中國詩詞大會」的舞台更是充滿嚮往。在學校，何坤宇曾獲「三好學生」「新時代好少年」「百佳學習標兵」等榮譽稱號。

畢業於清華大學理工科系的申昊更是名符其實的全面發展學霸。詩詞儲備強大，堪稱本季「飛花令之王」，三次都堅持到最後。他也是見證「中巴友誼」的工程師，申昊曾在巴基斯坦參與了水力發電廠和輸變電計畫工作，在清華大學學的是工科專業，但他沒有放下對詩詞的熱愛，終極之戰一舉奪冠。

節目現場，中巴兩國好友齊聚一堂為申昊加油鼓勁，他不僅在「對抗搶答題」和「畫中有詩」環節表現優異，更是在巔峰對決「飛花令」環節才思敏捷，一路高歌猛進。

申昊（右）、何坤宇（左）。(取材自微博)
申昊（右）、何坤宇（左）。(取材自微博)
何坤宇。(取材自微博)
何坤宇。(取材自微博)

上一則

廣西城鎮1小時降雨189.6毫米 打破當地雨量紀錄

延伸閱讀

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱
足球／女足世界盃首次到南美 巴西獲2027年主辦權

足球／女足世界盃首次到南美 巴西獲2027年主辦權
喬州台灣盃高球賽 逾百人揮桿 成績公布

喬州台灣盃高球賽 逾百人揮桿 成績公布
OpenAI大會周一登場 傳AI助理將可判別「諷刺」、教你解數學題

OpenAI大會周一登場 傳AI助理將可判別「諷刺」、教你解數學題

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58

超人氣

更多 >
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱