中國詩詞大會總決賽 工科博士奪冠 小六生第二名

申昊。(取材自微博)

節目「2024年中國詩詞大會」日前播出第十場總決賽，總冠軍花落江蘇選手申昊；來自國機工程集團總部第一工程成套事業部的他，在前九場節目中三次登台，三次獲勝並都取得單場最高分，最終以第一名的成績挺進總決賽。

紫牛新聞報導，經過前九場的激烈比拼，六強選手是來自少兒團的何坤宇、吳子晴，來自青年團的王晨皓，來自親友團的李鵬偉、陳秋實，以及來自百行團的申昊。

總決賽直播以「在路上」為主題，來到在嘉峪關市新城鎮附近廣闊的戈壁灘。經過層層闖關答題，最後兩位選手來到「冠軍爭奪賽」環節，「描述線索題」是根據詩詞線索猜地名、猜詩人、猜文臣、猜動物等，最終在與何坤宇的對決中，申昊搶先答出最後一題，奪得總冠軍。

今年12歲的何坤宇來自福建省寧德市霞浦縣實驗小學六年級，他自小便十分熱愛古詩詞，對「中國詩詞大會」的舞台更是充滿嚮往。在學校，何坤宇曾獲「三好學生」「新時代好少年」「百佳學習標兵」等榮譽稱號。

畢業於清華大學理工科系的申昊更是名符其實的全面發展學霸。詩詞儲備強大，堪稱本季「飛花令之王」，三次都堅持到最後。他也是見證「中巴友誼」的工程師，申昊曾在巴基斯坦參與了水力發電廠和輸變電計畫工作，在清華大學學的是工科專業，但他沒有放下對詩詞的熱愛，終極之戰一舉奪冠。

節目現場，中巴兩國好友齊聚一堂為申昊加油鼓勁，他不僅在「對抗搶答題」和「畫中有詩」環節表現優異，更是在巔峰對決「飛花令」環節才思敏捷，一路高歌猛進。