我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

河南弟結婚 8姊姊掛萬元鈔票花圈 網憂：新娘慘了

中國新聞組╱綜合報導
新郎的八個姊姊給新人掛上萬元花圈。（取材自微博）
新郎的八個姊姊給新人掛上萬元花圈。（取材自微博）

過去東方傳統有重男輕女的觀念，現代仍有些家庭為了生兒子，會一連生好幾個女兒。近日河南一場婚禮上演驚人的一幕，婚禮上新郎的八名姊姊輪流上台為新人掛上「一萬元鈔票花圈」，其他網友狠酸「超生游擊隊+追男寶，buff疊滿了，嫁過去沒生兒子就慘了」。

根據沸點視頻報導，近日河南舉辦一場婚禮，婚禮上新人在台上接受家人祝福，新郎的八個姊姊一個個輪流上台，為新人掛上一整串的紅色鈔票，每串價值1萬元人民幣（約1384美金），八人共8萬元人民幣(約1萬1076美元)。

網友看了紛紛留言「這價值觀？」、「八個招娣和一個耀祖」、「為什麼不換成一塊的，掛的更多呀」、「姊姊太倒楣了」、「姊姊倒楣，弟媳婦也倒楣，只有女人受傷的世界達成了」、「我覺得這些姊姊已經被規訓的認為孝順父母就是讓父母高興，給弟弟錢幫弟弟父母高興，所以就把孝順勁全給了弟弟」、「女孩子生在這種家庭真的很不幸」。

還有人留言，「嫁過去壓力也不小，不生男生都不好交代」、「九個婆婆婚後熱鬧了」、「耀祖結婚了姊姊們當然要支持啦」、「要是這個弟媳婦沒有生兒子就慘了」、「第一，這家男的y染色體肯定有問題，不然按照自然規律也不會連生八個女兒，第二，這新媳婦也得一直孩子，直到生出兒子，不然父母不會放過她的」、「這是什麼值得驕傲的事嗎？」

河南

上一則

西九財困 M+或須少開2天節流 港府達共識准賣樓

下一則

北大教授籲上海「戶籍鬆綁」 吸引青年來創業

延伸閱讀

台中古井嬰屍案 真相竟是父母活活溺死

台中古井嬰屍案 真相竟是父母活活溺死
父母心 兒女情 代溝坎難越

父母心 兒女情 代溝坎難越
不滿未受照顧 亞利桑納19歲男槍殺雙親 父母倖存竟嘆「失望」

不滿未受照顧 亞利桑納19歲男槍殺雙親 父母倖存竟嘆「失望」
河南弟結婚⋯8個姊姊輪流掛「萬元鈔票花圈」 網憂新娘慘了

河南弟結婚⋯8個姊姊輪流掛「萬元鈔票花圈」 網憂新娘慘了

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中