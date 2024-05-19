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招聘任制公務員 江西多地開出年薪50萬 寧夏疑門檻高求才受挫

中國新聞組／北京19日電

江西多地近日發布招聘公告，開出40萬元（人民幣，下同，約5.5萬美元）到50萬元（約6.9萬美元）的年薪，公開招聘聘任制公務員；而寧夏回族自治區3月招聘11名聘任制公務員，目前僅有2個公布了考察人選，網友指出或與招聘門檻過高有關。

澎湃新聞報導，江西贛州、上饒、景德鎮，15日同步發布2024年公開招聘聘任制公務員公告；江西省會南昌次日也發布聘任制公務員招聘公告。

何謂聘任制公務員？聘任制公務員是指以合同形式聘任、依法履行公職、納入國家行政編制、由國家財政負擔工資福利的工作人員。

據報導，梳理江西贛州、上饒、景德鎮、南昌的招聘公告發現，招聘聘任制公務員的單位，均為當地的經濟技術開發區、高新技術產業園區。其中，贛州、上饒、景德鎮的招聘崗位，涉及光伏新能源產業、航空產業、高端裝備製造產業、數字經濟產業等專業領域；南昌招聘的則是電子信息產業、新能源産業、汽車産業的招商引資四級高級主管崗位。

在待遇方面，各地均開出了稅前40到50萬元年薪的薪資水平。其中，贛州的招聘崗位，有的為年薪40萬元，有的為年薪50萬元；上饒的崗位，為年薪45萬元；景德鎮的崗位，為年薪40到50萬元；南昌的崗位，則為年薪45到50萬元。

報導指出，在招聘要求中，各地均要求年齡在40周歲以下，取得博士研究生學歷、學位的可放寬至45周歲以下。在學歷方面，上饒、景德鎮、南昌要求全日制碩士研究生及以上學歷、學位；贛州則要求博士研究生學歷、學位，並取得全日制碩士研究生學歷、學位，或者是全日制碩士研究生學歷、學位，且本科階段就讀「雙一流」高校。此外，在工作經歷及業績成果方面，大多要求擁有5年以上相關工作經歷，部分同時要求具有一定年限的領導或管理崗位工作經驗，以及具備相應職業資格證書，或者500強企業工作經歷等。

此外，今年3月，寧夏回族自治區面向社會公開招聘11名聘任制公務員，目前，11個職位中僅有2個公布了考察人選，其餘9個均因「報名人數未達到開考率」而取消公開招聘。

據報導，有網友指招聘門檻過高，比如，中寧縣發改局經濟政策研究和項目謀畫專員一職的招聘資格條件要求包括：研究生學歷；碩士及以上學位；經濟學類專業；40周歲及以下（博士研究生可放寬到45周歲及以下）；具有3年以上經濟發展研究、項目規畫工作經歷，並作為核心成員完成過至少一項市級以上經濟形勢分析和研究任務；熟悉經濟工作相關法律法規、管理規範及流程；具有較強的綜合管理、調查研究、組織協調、團隊合作能力。

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