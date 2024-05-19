3利多救房市 深圳樓盤現場像「菜市場」

北京上海等多地18日起已執行公積金新政，深圳某新盤「開盤現場如同菜市場」。資料圖為市民在北京一樓盤瞭解房產信息。（中新社）

中國前天發布近年刺激房地產 的最強力舉措，一口氣給出一套「組合拳」，下重手救房市。據報導，新政策「狂歡一日」後，有深圳置業顧問稱，樓盤開盤現場「如同菜市場」，根本忙不過來。不過也有地產分析師指出，新政級別猶如「大興安嶺著火，拿著水桶去滅火」、「小打小鬧」，效力值得期待，但房市價格下行的趨勢短期內仍將延續。

據每日經濟新聞報導，官方前天宣布降首付、降利率 、取消下限等三大重磅利好力撐樓市。其中，公積金貸款 利率政策得到了各地最積極的反饋。中國人民銀行決定自18日起下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，目前已經有合肥、成都、蘇州、重慶、上海、廣州、北京、深圳等城市，以及江西、河南等省同步下調公積金貸款利率。

湖北住建還替貸款人算了一筆帳，例如，小張打算申請90萬元（人民幣，下同，約12.4萬美元）貸款購買首套住房，還款期限20年、等額本息還款方式，如果使用原來的3.1%利率計算，他每月需支付5036.55元（約697.2美元）。但使用下調後2.85%的利率，他的月供將減少至4924.07元（約681.6美元），每月節約112.48元，20年總計可以節省2萬6996.04元（約3737.3美元）。

有華南房企人士表示，公司將全面響應三大重磅利好政策，助力購房者「換新」。幾個地產從業人士的朋友圈顯示，一名深圳某新盤置業顧問形容新政宣布後「「樓盤開盤現場如同菜市場」；某位受邀去樓盤現場演講時的專家背景板照片上寫著「乘勢新政，占領先機」。顯示諮詢者眾。

不過一位地產行業分析師則稱，「只有3000億，相當於最多只能消化3000萬到5000萬平方米，這個級別對當下市場相當於大興安嶺著火，拿著水桶去滅火」。戴德梁行研究院副院長張曉端也表示，盡管此番政策效力值得期待，但整體行業及市場深陷調整的狀態難以在短期內獲得本質性改變，價格下行的趨勢短期內仍將延續。

中指研究院報告指出，央行、金融監管總局此次針對首付比例、房貸利率的調整，體現出監管部門對於穩定房地產市場的決心。若核心城市加快跟進相關舉措，有望對市場情緒產生更大的帶動作用。

對於昨日同樣備受關注的「支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房」，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，目前看，僅靠地方層面「以舊換新」、國企收購，均是小打小鬧。因為，房價下跌預期濃重的情況下，加上國企債務和資金的壓力，參與意願不足，收購規模太小，無法起到穩定市場的作用。