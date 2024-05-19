00後「峨眉女俠」組團出山 火到國外 ...汪文斌向世界推薦

外交部發言人汪文斌在社交平台推薦峨眉派女俠，稱她們是「中國武俠小說裡的女英雄」（視頻截圖）

5月中旬，外交部發言人汪文斌在社交平台上發布一則視頻消息，向全世界推薦峨眉派女俠，並配文稱她們是「中國武俠小說裡的女英雄」。峨眉派女子功夫團精采演出「武韻峨眉」，獲國內外網友點讚。面對峨眉派女子功夫團火到國外，負責人表示，成員以「00後」為主，還算不上英雄，只是堅持用自己的行動，傳遞「海納百川，剛柔並濟」的峨眉武術精神。

影音來源：YouTube

封面新聞報導，汪文斌在社交平台上發布這段視頻並配文「中國武俠小說裡的女英雄！看峨眉女俠如何驚艷全場。」引起國內外網友點讚。有國外網友留言稱「this is China…this is Chinese 」並附上「愛心」圖案，也有網友稱：「So beautiful」，或用中文點讚：「好功夫，女孩們太帥了」。國內也有網友留言：「文化輸出，讓世界好好看看」。

視頻中，凌雲和功夫團師妹們手持扇、傘、槍、劍等武器，在室內、竹林、園林等地方演武峨眉武術，最後共同演武峨眉刺。峨眉派女子功夫團負責人李潔瑜說，「這個片子是師妹們的首部概念片，以峨眉刺為主，也有槍、劍、拳腳等內容。重點展示峨眉武術『一樹開五花，五花八葉扶』的武術精神。」

片中除功夫團的大師姐是「95後」外，其餘師妹都是「00後」。李潔瑜說，功夫團於4月29日在峨眉武術傳承大會上揭牌，師妹們都擁有八年以上的「武術或舞蹈功底」。

教練董廣說，這是一群「懷揣武俠夢的『00後』女生。」師妹們吃、住、訓練都在峨眉山，每天訓練六個小時，上午練武術基本功，下午學習峨眉武術招式，「隔三差五回到峨眉山上，在山林間進行訓練。」但師妹們的狀態都非常積極，以腿法訓練為例，峨眉武術的四種基本腿法，每天會練習上千次。」，還要接受聲、台、形、表的相關課程訓練。

面對英雄一詞，李潔瑜表示，女子功夫團並沒想過要「挑戰武林」，更側重於武術表演，在海內外宣傳峨眉武術，傳遞峨眉武術「海納百川，剛柔並濟」的武術精神。