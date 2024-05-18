快又省 中國特色電動摩托圈粉肯亞 「瀚麟」綠色理念立足

顧客在肯亞內羅畢的瀚麟（非洲）公司試駕電動摩托車。（新華社）

在東非地區，兩輪出租摩托車「boda-boda」和三輪「tuk-tuk」，靈活穿梭於擁堵的城市街道，其相對低廉的費用，使得它們成為當地生活不可或缺的一部分，甚至一種文化符號。來自中國、植根肯亞的新能源企業--瀚麟（非洲）正致力於以綠色可持續的方式融入非洲獨特的「馬路文化」。

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新華社報導，今年是27歲的摩西·基馬尼加入瀚麟（非洲）的第二年，他對自己作為市場部經理的職業前景非常樂觀，也對自家生產的「boda-boda」讚不絕口。他說：「電動摩托車的啟動速度和加速性能非常強勁，完全不輸燃油摩托車。」

肯亞內羅畢的瀚麟（非洲）公司，一名技術人員正在組裝一輛電動摩托車。（新華社）

在瀚麟（非洲）董事長劉回鄉看來，瀚麟是擁有中國基因的肯亞品牌。新能源零部件從中國採購，根據肯亞的氣候、地形和用戶習慣在當地組裝。「瀚麟（非洲）是第一家這麼做的外國新能源企業，也是我們的電動『boda』能夠受到當地客戶青睞的重要原因」。

瀚麟（非洲）吸引了許多認同新能源環保理念的肯亞年輕人加入，有大學畢業生，也有一線技術工人。基馬尼說，摩托車騎手大多是年輕人，比較認同綠色出行理念。

24歲的艾琳·穆蒂是瀚麟（非洲）的銷售代表。她說，隨著電動「boda-boda」、「tuk-tuk」和電動自行車湧現街頭，肯亞人對新能源車的理解和接受程度已大幅提高。瀚麟大多數顧客是年輕人，他們對新能源車的低維護成本和環境友好效益更加了解和認同。

據了解，自去年6月瀚麟電動摩托車開始在肯亞組裝銷售以來，銷售量穩步上升。將在肯亞第二大城市蒙巴薩開設第二家直營門店。劉回鄉說，公司的策略是堅持本土化經營，培養出可靠的經營和銷售團隊，「這樣的綠色投資 才有意義」。