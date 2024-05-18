曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

一位自稱是「太極實戰大師」的50歲谷師傅，主張太極拳不只可以實戰，還比西方拳擊更勝一籌，先前甚至拍許多影片講述如何可以打敗拳王泰森，沒想到他近日主動挑戰年輕業餘拳擊手，竟被打得落花流水，上場不到20秒就倒地，視頻中還見到他似乎哭了。

網易報導，一則拳台上「年輕人打老人」的視頻近日瘋傳，這位被打得毫無招架之力的老者，是抖音 博主「太極實戰谷師傅」，影片中，他上場比畫拳腳，不到20秒就被年輕的業餘選手打倒在地，還靠在擂台邊護欄上哭，網友們看到這個尷尬的場面各種吐槽。從視頻原作者的回覆來看，谷師傅自己挑的年輕對手，輸了之後自己也認。「這場比賽輸了就是輸了，沒有什麼好解釋的，但是他不影響我對我的理念的堅持。」

谷師傅在網路上自栩是傳統武術修習者主攻太極拳，目前共發布20幾條視頻，粉絲量不多。除了一些日常練習外，他還連續發布10篇影音教大家如何打敗拳王泰森：「如果你這一拳打出去，你並沒有往回收縮的動作，就好像拿一把刀一直逼著他。」

打輸了業餘拳擊手，谷師傅稱還要繼續研習武術，但許多網友並不看好，「其實寫錯了，應該叫舞術」，還笑說「可能太極拳西瓜都還沒畫完，就已經被一拳KO了」，認為這位太極大師，根本只是想製造話題衝流量，把武術拳法修好前應該得先修心。