揭江蘇海鮮市場鬼秤 博主遭圍堵逼刪影片

商家搶走裝蝦的袋子撕破丟棄。(取材自微博)

博主「狂飆兄弟」日前發視頻稱，他在江蘇連雲港海鮮蔬菜直銷市場買海鮮時遇「鬼秤」，與對方理論時不僅遭圍堵滅證，連市場管理人員也圍上來搶奪他的手機，還追出市場外要他刪視頻，引發網民怒批，「整個市場就是搶劫團伙，沒王法了」，過了一天，閱讀量已超1億。當地通報，已將涉事商戶及市場工作人員分別予以清理出場及辭退處理，並由警方調查中。

澎湃新聞報導，「狂飆兄弟」發影片稱，他在連雲一港海鮮蔬菜直銷市場一處攤位購買爬爬蝦，其通過自備的籌碼檢測 發現商家的秤有問題，「500克籌碼上秤顯示630克，單價一到單價三，可隨意操控重量」「一斤是65元，少了我半斤，就是30多塊錢」。

該博主質問商家時，對方隨即欲將有問題的電子秤收起來，並上前撕毀博主手中裝爬爬蝦的袋子，摔在地上，而這段過程中，該博主還遭到其他商戶圍堵，涉事電子秤也在這混亂期間被人拿走。

該博主尋求市場管理方幫助，市場管理方一名工作人員卻要求先刪除視頻。隨後，多人將博主圍住搶奪其手機並直呼，「你把視頻給我刪了，不然我不給你處理」，雙方發生撕扯，博主稱手機還被搶走。

據海州區聯合調查組初步查明，涉事商戶許某存在短斤少兩行為，市場監管部門已對涉事商戶和市場主辦方的違法行為依法立案調查，公安機關對市場主辦方工作人員曹某搶奪手機等行為受案調查。目前，市場主辦方已將涉事商戶清理出場，對搶奪手機工作人員予以辭退。

整起事件在網路上掀起熱烈討論，有網友批評，「這整個市場從攤販到管理人員怎麼看來都像一個搶劫團伙」「這是公然搶劫，不是應該拘留嗎」，還有人感慨，「以為找管理人員尋求到了幫助，其實比商家更危險，難怪商家敢動手，連雲港現在解放了嗎？」