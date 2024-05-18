謠傳隨便撿 四川養殖場損失萬斤蝦 每晚兩三百人闖入

「養殖區禁止捕撈魚蝦」的牌子被無視。(取材自紅星新聞)

位於四川的一處稻蝦養殖基地近日出現失控場面，因為社群媒體 的誤傳，竟湧入大批人潮來「撿」蝦，一個晚上兩三百人，路邊停滿了車，田間燈光閃爍。該養殖基地的業主表示，他和股東們到處喊，但根本阻止不了，報警處理，「撿」到的蝦子被倒回田裡，但更多人沒被攔下，被指帶走幾萬斤小龍蝦。

紅星新聞報導，稻蝦養殖基地失控的場面讓姚洪龍很揪心，密密麻麻的蝦子在田邊被刨出來，很多人提著多個桶來，多的一晚上「撿」去十來桶，起碼上百斤。近幾天，姚洪龍和其他股東晚上都守在2000多畝的基地田邊開車巡邏。

為什麼養殖基地的龍蝦被「哄撿」？姚洪龍說，起因是社群媒體的誤傳。養殖基地旁的梓潼水庫擴容施工，把100多畝田的水放了，騰出來保障工程施工。而他們因為忙著栽秧、收地籠，沒時間撿拾遺留在田裡的龍蝦，結果陸續有人來「撿」，「隨便撿」、「撿不完」的消息在社群媒體發酵了，愈來愈多的人開始湧進來，甚至有人「撿」到了其他養殖田裡。

河沙派出所所長鄒松樸說，警方已經加強在稻蝦基地巡邏、勸返，但前來「撿」龍蝦的人還是很多。