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滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

中國新聞組／北京18日電
哈爾濱街頭俄羅斯年輕人的「滿屏長腿」。（視頻截圖）
哈爾濱街頭俄羅斯年輕人的「滿屏長腿」。（視頻截圖）

隨著俄羅斯總統普亭訪華，近日第八屆中俄博覽會也在哈爾濱舉行，一群俄羅斯高個子顏值帥哥也慕名而來，出現在哈爾濱中央大街等街頭，不少當地網友紛紛拍照分享「滿屏大長腿」這賞心悅目的街頭美景，相關視頻還衝上了微博熱搜。不少網友紛紛大讚「我們爾濱笑迎八方來客，真是愈來愈有範兒了」、「紅豆生南國，俄國生男模」、「土豆公主請假前往中」。

綜合報導，此次俄羅斯帥哥的集中亮相，得益於中俄博覽會的舉辦，這一國家級、國際性大型經貿活動，由中、俄兩國的重要政府部門聯合主辦，旨在促進雙方的經貿交流與合作。其中有不少是隨博覽會而來，或是通過社交媒體平台被哈爾濱的魅力所吸引，決定來這裡尋找新的發展機會，成為了哈爾濱城市風景中一道亮麗的風景線，有不少路人圍觀。

中國網友拍到一位高顏值的俄羅斯帥哥身影。（視頻截圖）
中國網友拍到一位高顏值的俄羅斯帥哥身影。（視頻截圖）

據網友們上傳的視頻和照片，這群俄羅斯男性看來大都很年輕，在哈爾濱街頭三五成群絡繹不絕，除了長腿，還有不少是高顏值，讓中國網友們直呼「身高體型長到了我的審美點上了」，「誰看誰迷糊」，「身材比例真是好啊」，「紅豆生南國，俄國生男模」，「我們的友邦大帥哥」，「哈爾濱美女本來就多，現在更養眼了」。

中國網友分享哈爾濱街頭三五成群的俄羅斯帥哥。（視頻截圖）
中國網友分享哈爾濱街頭三五成群的俄羅斯帥哥。（視頻截圖）

哈爾濱街頭的俄羅斯男性。（視頻截圖）
哈爾濱街頭的俄羅斯男性。（視頻截圖）

還有網友說自己已經在去爾濱的路上：「心急如焚，火速趕回中」，「紅豆生南國，俄國生男模」，「土豆公主請假前往」，「明天就去看」，「俄羅斯男生給彩禮嗎？」。

俄羅斯 俄國 普亭

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