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穿越2000餘年 AI還原西漢「辛追夫人」容貌

中國新聞組／北京18日電
湖南博物院發布AI還原的「辛追夫人」（35歲左右）3D虛擬圖像。（新華社）
湖南博物院發布AI還原的「辛追夫人」（35歲左右）3D虛擬圖像。（新華社）

穿越2000餘年，能否看到古人真容？AI助力下，這一願望正成為現實。17日，有「東方睡美人」之稱的漢代辛追夫人化身3D虛擬圖像，展現在世人面前。這是馬王堆漢墓完成考古發掘50周年，在數字化領域的重大應用。

來源：YouTube

新華社報導，馬王堆漢墓是西漢長沙國丞相、軑侯利蒼一家三口的墓葬，是20世紀最重大的考古發現之一。一號墓出土的辛追夫人遺體是世界上已發現的保存時間最長的濕屍，湖南博物院以辛追夫人為原型進行數字化復原意義非凡。

虛擬還原的「辛追夫人」栩栩如生：她呈坐姿，年齡大約35歲，皮膚肌理清晰可見，毛發材質高度逼真，服飾妝造根據出土文物1:1還原，體型體態甚至手部細節也依據史料記載和出土時情況復原。

據報導，辛追出土於上世紀70年代，當時醫學影像設備局限，僅對其顱骨進行了X光片病理檢查。

「辛追出土時外形完整，全身潤澤，皮下軟組織柔軟有彈性，部分關節可活動，甚至眼睫毛尚存，手指、腳趾紋清晰可辨，推測其約50歲。」湖南博物院院長段曉明介紹，出土時面容已腫脹變形和腐敗，生前面貌不得而知。

2002年，湖南博物院曾推出一版辛追容貌復原像。但受技術局限，這一復原成果留下了遺憾。「當年留存的影像資料為顱形和面型判斷提供了重要參考。」中國顱面復原專家袁中標說。

專家團隊通過已有的X光片、現場觀察和模型測量計算出頭骨結構形狀及五官比例關係，結合現代技術，建構出頭骨的數據模型。通過高精度人體建模技術，可還原人體微小的生物特徵，人臉毛孔清晰可見。

「最先復原的辛追約50歲，我們利用AI繪畫、大模型等相關技術，建構出不同年齡的虛擬形象。」長沙數字鯨魚科技有限公司總經理張日暉介紹。

湖南博物院發布AI還原的「辛追夫人」3D虛擬圖像，左為35歲左右，右為50歲左右...
湖南博物院發布AI還原的「辛追夫人」3D虛擬圖像，左為35歲左右，右為50歲左右。（新華社）

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