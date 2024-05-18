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7兆才夠…國家隊救房市去庫存 資金多寡是關鍵

中國新聞組／北京18日電
中國當局推出「最強力」多項措施救房市，其中又以國家隊進場收購房企的庫存成屋最受矚目。(財聯社)
中國當局推出「最強力」多項措施救房市，其中又以國家隊進場收購房企的庫存成屋最受矚目。(財聯社)

中國當局推出「最強力」多項措施救房市，其中又以國家隊進場收購房企的庫存成屋最受矚目，不過在地方債台高築下，房市去庫存至少要砸下7兆(人民幣，下同)，但對照當局所推出的資金明顯相去甚遠。多數分析指出，救房市新政策是否收效，資金多寡是關鍵；會否帶來房地產的拐點，也仍待觀察。

綜合媒體報導，中國房市調研機構易居研究院總監嚴躍進指出，政策每條都具有非常強的市場震撼力，這是「40年房地產發展歷史上最寬鬆的一次」，是歷史級的購房提振政策，影響深遠。

因為消費者看跌不出手，中國房市今年銷售大減，多家房企陷入危機，國家隊進場收購新成屋，看似可以減少庫存，還能增加房企的現金流。政府買進庫存成屋轉為保障房，也可減輕保障房建設壓力，遏制房市庫存擴張。

不過，有評論說，中國國家隊進場能否成功去庫存，關鍵仍在於拿出多少資金。這將決定當前房市可否穩住，還是如同此前一些擠牙膏式的措施，只是一時刺激，仍難止跌。

根據天風證券估算，如果按照當局要求將住房去化周期壓到18個月以內，需要淨壓縮7.4個月的去化周期，對應需要消化7.7億平方米庫存，估算需要約7兆的資金。7兆是一筆驚人數字，中國2023年全國財政收入也就21.6兆。

中國地方政府債台高築，這筆錢顯然仍要靠中央政府。人行副行長陶玲強調，提供低成本再貸款資金，是激勵21家全國性銀行機構向地方國有企業發放貸款，支持收購已建成未出售的商品房，用作保障性住房。各相關方是「自願參與」。

因此，媒體多分析，國家隊進場收購，不會覆蓋所有城市，也不會一哄而上，必然有所取捨。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，政府正從需求端入手，利用貨幣政策，希望能取得決定性勝利。但結合最近的宏觀數據來看，房地產市場的反彈看起來更像是一場長期的遊戲，需要居民收入、企業信心、市場情緒以及經濟增長預期的合力推動。

麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊認為，政府收儲存量住房，整體來說這是一個積極和令人鼓舞的方向。但關鍵問題是誰來提供資金，以及他們最終會提供多少資金。畢竟地方政府的資金要比中央政府的有限得多。由於需求仍然匱乏，降低房貸利率的影響將是有限的。

房地產 貸款 證券

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