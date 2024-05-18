房價續大跌…4部委出「最強力政策 」救市 允地方政府買屋

中國國務院表示，商品房庫存較多城市，地方政府可酌情以合理價格收購用作保障性住宅，是迄今最強而有力的救市措施。（中新社）

為加速刺激房市，中國昨再祭出史上最強力拯救房市措施 ，四部委出重招，人行射三箭，接連發布三項房貸鬆綁政策，首套房首付比例降至15%創歷史新低，同時設保障性住宅再貸款 。中央並允地方政府買房救市，酌情以合理價收購商品房。專家表示，人行祭出40年最寬鬆房貸政策組合拳，是大膽的一步。相關消息也刺激17日A股超過20支房地產 股漲停。

據文匯報報導，中國人民銀行、住房和城鄉建設部、自然資源部及國家金融監督管理總局等四部委昨出重招撐樓市。此次房貸政策調整超出市場預期，首付比例和相關貸款利率 均降至歷史低點。

其中，人行連發三文，鬆綁居民住房貸款金融政策。在首付方面，人行和金監總局時隔8個月再次全面下調個人住房貸款最低首付比例5個百分點，明確首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例，從此前不低於20%調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例，從此前不低於30%調整為不低於25%。

在房貸利率方面，人行明確，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。當前個人住房商業貸款利率在五年期及以上貸款市場報價利率（LPR）的基礎上加減點形成。截至3月末，全國343個城市（地級及以上）中，75個下調了首套房貸利率下限，64個取消了下限。預計將有更多城市取消利率下限。

政策落地後，除北上廣深等少數城市外，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點；按照100萬元（人民幣，下同）貸款、30年期限、等額本息還款方式計算，總利息支出可減少7萬餘元；改善性需求住房的利息支出會減少更多。

住房公積金貸款利率也將降至歷史低點。人行發布稱，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。本次調整之後，5年以下及5年以上的首套個人住房公積金貸款利率，分別較相應期限的LPR低1.1個百分點。

據國家統計局昨公布4月70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均進一步擴大，且均創下逾八年最大單月跌幅。國務院宣布地方政府可以收購部分商品房用作保障性住宅（社會住宅），意即允許地方收購過剩住房，是迄今以來最強而有力救房市措施。

受購房首付比例下調至15%、公積金貸款利率下調、房貸利率取消下限、收購庫存房源充當保障房等重磅利好消息影響，A股房地產指數17日午後大漲。截至當日收盤，A股Wind房地產指數上漲7.31%。與此同時，有超過20支房地產股漲停。

澳新銀行首席大中華區經濟學家楊雷文表示，這是大膽的一步，地方政府如何有財力來完成中央的任務是一個懸而未決的問題。