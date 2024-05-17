奇葩… 貴州法拍品竟是270只避孕套 被批刑案扣押物後急撤

法院拍賣被執行人270只避孕套，但後來撤拍了。（取材自大河報）

貴州省德江縣人民法院近日拍賣 被執行人270只避孕套引發熱議，相關話題一度登上全國熱搜。然而，在阿里司法拍賣平台頁面顯示該拍品一拍已撤回，原因為「標的物描述有誤」；經辦人沈先生表示，該批避孕套是刑事案件的扣押物，已接到法院通知撤回拍品，後續是否重新上拍需等法院裁定。

大河報報導，拍賣公告顯示，這批避孕套起拍價1元（人民幣，下同）， 保證金10元，加價幅度1元，實物現狀交付，可支持郵寄，郵寄途中存在滅失損毀的風險由買受人自行承擔。至16日下午3時許，阿里司法拍賣平台頁面顯示已有15人報名，7271人圍觀。

經辦人沈先生表示，接到法院通知要求撤回拍品，「已經撤回了，這個是法官要求我們輔拍機構要撤回（拍品），我們就得撤回。」

報導指出，網友對於法院居然要法拍避孕套，覺得不可思議，「被執行人是沒什麼可執行的財產了嗎」、「可以想像被執行人已經到什麼山窮水盡的地步了」，也有網友表示，「如果是社會名流的，估計能被粉絲瘋拍」，更有網友稱，「夠用半年了」、「這就是做公益發放人都不想要，不如法院工作人員在單位自行發放」。

但也有網友很反感，稱「這些東西拍回來幹嘛用？我是不會讓我弟弟穿這種來歷的雨衣」、「這就是做公益發放人都不想要，不如法院工作人員在單位自行發放」、「真的很離譜」、「害我莫名其妙笑一下」。