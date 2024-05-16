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美英學費變貴...爸媽沒錢了 中國留學生恐「留學斷供」

中國新聞組／北京17日電
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

自去年以來，被視為中國版Instagram的社群媒體平台「小紅書」上，附有「留學斷供」標籤的貼文，已經超過420萬則。愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難，他們在網絡上表達出自己的掙扎，並尋求如何應對這種情況的建議。

CNBC報導，儘管中國留學生們現正面臨資金問題，但美國、英國等熱門留學目的地的學費不斷上漲，讓情況變得更糟。

2019年到美國讀書的張曉（Xiao Zhang，音譯）從沒想過有一天，她必須要打工來支付大學學費。24歲的她正在阿拉巴馬州的一所大學攻讀設計，過去學費和生活開銷全由父母支付，累計已達150萬人民幣(約20.7萬美元)。結果在2023年10月，父母告訴她，因為現金流問題，沒辦法再提供經濟支援了。

張曉稱，父親在疫情期間投資製藥產業，但此後遭受了巨大損失，無法再支持她在美國接受教育，還希望她回到中國，願意支付她回國的機票錢。

面對這種狀況，張曉開始尋找兼職，包含保母和校內工作，但這不容易，最後在另外一個州找到臨時工作。張曉補充說，從去年11月到今年1月，她每天早上7點就要開始工作，雖然很累，但還好賺了足夠的錢來支付下學期的費用。

張曉的案例並非個案，21歲的白麥可 （Michael Bai，音譯） 在蘇格蘭的格拉斯哥大學攻讀經濟和社會史。他2022年12月完成首個學期後，父親宣布自己的房地產生意破產了，白麥可只好想辦法賺錢，包含外送、在餐廳打工、精品店銷售和搖珍奶等。

白麥可後來和朋友成立公司，透過銷售二手車並提供相關服務，成功擺脫了財務危機，他表示畢業後也計畫繼續待在公司。

對此，網友紛紛表示，「這叫打黑工。沒問題，但是要整出常青籐學費來很難」、「小留不能算留學生」、「咋個個都寧死不回國呢？」

中國留學生 阿拉巴馬州 破產

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