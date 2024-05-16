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救房市… 「國家隊」收儲庫存房模式 杭州打響第1槍

中國新聞組／北京16日電
杭州打響收儲模式「樓市去庫存」第一槍。(取材自財聯社)
杭州打響收儲模式「樓市去庫存」第一槍。(取材自財聯社)

浙江杭州打響了以收儲模式去房產庫存第一槍。杭州市臨安區住房及城鄉建設局日前發布公告，經臨安區人民政府研究決定，在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。

財聯社報導，杭州市臨安區住房和城鄉建設局日前發布「關於收購商品住房用作公共租賃住房供應商的征集公告」。公告顯示，經臨安區人民政府研究決定，在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。

房源要求位於杭州市臨安區範圍內。房源基本條件如下：1.房源以整幢為基本收購單位，同時單棟建築面積不超過70平方米；2.收購房源需搭配一定比率的車位，房源待售車位數量符合配比條件，即60平方米（含）以下的每組以0.6個車位比率配置，60平方米以上的每套以1.0個車位比率配置。

此外，臨安還明確了收購房源的最高限價原則：以不超過周邊房源、車位的評估價作為本次收購的最高限價，最終按經區政府審議通過的「關於收購商品住房用作公共租賃住房的具體實施方案」執行。

「杭州臨安該項政策屬於全國首例。這意味著在去庫存或消化存量房產方面，國家隊正式出手了。」易居研究院研究總監嚴躍進表示，這是對高層會議的落實，同時也對房企的庫存房源落實了新的去化導向。

多位分析師認為，杭州此舉可謂「以舊換新」政策外，又一項重磅的政策創新，預計更多城市接下來可能會效仿杭州展開試點。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說：「在4月30日召開的政治局會議上，關於房地產方面，提到『統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施』。相關部門接下來會實施哪些消化存量房產措施，由此倍受市場關注。」

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