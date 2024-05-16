救房市消庫存 傳中央要地方買進 用作保障房 國銀將提供貸款

彭博引述知情人士報導，中國官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。（中新社）

外傳中國官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產 市場。值得注意的是，類似的方案已經傳過幾個版本，但至今皆未見官方證實。

彭博引述知情人士指出，中國國務院 正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然官方先前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計畫的預期規模將大得多。

知情人士表示，中央將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房（社會住宅）。當局仍在研究計畫的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能最終落地實施。

實際上，自從4月30日中央政治局會議提出「統籌研究消化存量房產」以後，市場對通過「政府收儲存量房產以緩解市場壓力」賦予期待。彭博報導指出，若上述計畫付諸實施，將代表備受關注的政府救市行動進入新階段。

據證券 時報旗下新媒體「券商中國」引述天風證券估計，2022年底中國空置二手房面積約有47億平方米，考慮到近年來新增需求也在消化空置的存量住房，估計2024年3月空置二手房面積約有44億平方米。

天風證券認為，政府收購存量住房理論上可以降低庫存水準，緩解房地產市場的下行壓力，並透過更改用途為保障性住房來實現三大工程（保障性住房建設、城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設）的部分目標。但要起到支撐市場作用，則需將住宅去化周期壓降至18個月以內。而要把住房去化周期壓降到18個月以內，需要去掉約7.4個月的庫存，這對應了7.7億平方米銷售，約占廣義住房庫存的29%。

雖然中國過去也曾嘗試政府購買滯銷住房，但大多數規模較小的這些措施都收效甚微。

據報導，雖然中國過去也曾嘗試政府購買滯銷住房，但大多數規模較小的這些措施都收效甚微。

另據界面新聞報導，為了呼應中央挺房市政策，合肥當局宣布購買新建商品住房的購房人，給予總房價1%的購房補貼。

補貼政策由新建商品房所在縣（市）區人民政府、開發區管委會具體落實。各屬地結合轄區實際出台配套細則和認定標準，鼓勵有條件的區域進一步提高補貼標準。購房時，可同步發放家居家電消費券、汽車消費券、加油充電消費券、餐飲消費券、超市百貨消費券等。鼓勵房企加大優惠力度讓利購房群眾。