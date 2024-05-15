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現實版「飛馳人生」 東莞車手借車湊零件「拼」出冠軍

中國新聞組／綜合報導
廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組冠軍。(取材自央視)
廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組冠軍。(取材自央視)

車是借的，輪胎是二手的，皮衣是雜牌的，報名費是朋友湊的。近日，廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組冠軍和雨地排位賽最快圈速。他的勵志故事被網友譽為現實版「飛馳人生」，他的那句「很多人說我不行，你們看我的名字！」讓無數人動容。

來源：YouTube

央視新聞報導，今年27歲的郭小蓬來自廣東清遠，曾孤注一擲來到東莞的賽車俱樂部，從助教做起，女友在奶茶店打工支持其賽車夢想。5月1日至2日，在廈門舉行的一場摩托車邀請賽600CC組別中，奪得雨地排位賽最快圈速的郭小蓬，用手指著成績單喜極而泣。

相比於其他車手，郭小蓬擁有更多的維修技術功底，更能理解賽車機械的基本運轉原理。賽事總監這樣評價郭小蓬：「他是一個很拚的人，本場賽事的排位賽，天氣不是特別好。其實能快起來的只有一條極限線路，但開得愈快，風險就愈大。不斷刷新圈速，取得桿位的成績，他確實展現出不一般的拚。」

排位賽當天遇到下雨，車手通常會表現謹慎，發揮有所保留。教練鄺銘輝說，「一般排到好的位置即可，避免人車摔倒，影響後面的正賽。」郭小蓬卻全力以赴毫無保留拚到最後，幾個回合後，最終獲得雨地排位賽第一名。

「這次比賽，他對自己要求很嚴格。每一次過彎都不允許出現失誤，並且還要快。」郭小蓬的好友潘先生說，這次比賽是郭小蓬第一次嘗試600CC的車型，他借了朋友的賽車，淘了個二手輪胎，但賽車仍然缺少了配件。「當時我們想完蛋了，可能比不了了，結果小蓬馬上拿紙皮做了造型對比，去五金店打了配件。」

當看到郭小蓬奪得雨地排位賽最快圈速喜極而泣時，周圍的每一個人，都被他所打動。潘先生說，「我們所有人都為他開心，後來看到他流淚，大家的眼睛都紅了。」

廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組冠軍。(取材自央視)
廣東東莞車手郭小蓬憑藉「散裝」配件，奪得摩托車邀請賽新人組冠軍。(取材自央視)

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