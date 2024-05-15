「孟姜女哭倒長城處」 河北山海關立碑惹議

孟姜女哭倒長城處石碑。（取材自封面新聞）

中國有四大民間傳說：牛郎織女、孟姜女哭倒長城、梁山伯與祝英台、白蛇傳，每一個故事都充滿了傳奇的色彩；而近日，河北省秦皇島市山海關區「孟姜女哭倒長城處」的石碑引起不少網友關注，有人質疑為傳說人物立碑，只是為了搶占熱點弄打卡景區。

封面新聞報導，該石碑位於河北省秦皇島市山海關區，網友紛紛問，「孟姜女真的在此處哭倒了長城？」「為何要為一個傳說中的人物立石碑？」當地旅遊和文化廣電局非遺科科長張洋表示，該石碑確實立於「天下第一關」景區內，設立的目的在於推廣孟姜女傳說相關的文化，「孟姜女哭長城本來就是一個傳說，經過了上千年的演變發展至今，代表群眾心中美好的寓意，但究竟有沒有這個人，目前也沒有確定的說法。」

根據中國非物質文化遺產網顯示，「孟姜女傳說」2006年首次被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，屬民間文學類。申報成功後，山海關區積極推動「孟姜女傳說」相關文化的宣傳推廣工作，該石碑便立於這期間，而石碑中落款的單位「中國孟姜女文化研究中心」，則在2006年，由中國民間文藝家協會授牌。

據報導，張洋表示，當地群眾大都對「孟姜女傳說」有著較為深厚的感情，一些旅遊紀念品如葫蘆雕刻、手絹等，都有與孟姜女傳說相關的主題，當地還流傳著戲曲、歌曲等。

對於設立石碑，有網友表示，「雖然只是傳說，也不能如此瞎胡鬧」「這樣不嚴謹，可能初心也不是什麼傳統文化就是為搶占『熱點』標新立異弄打卡景區」，但也有人認為，「我覺得挺好的，當地官員有想法，有頭腦，有幹勁」。