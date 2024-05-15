我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

「孟姜女哭倒長城處」 河北山海關立碑惹議

中國新聞組╱綜合報導
孟姜女哭倒長城處石碑。（取材自封面新聞）
孟姜女哭倒長城處石碑。（取材自封面新聞）

中國有四大民間傳說：牛郎織女、孟姜女哭倒長城、梁山伯與祝英台、白蛇傳，每一個故事都充滿了傳奇的色彩；而近日，河北省秦皇島市山海關區「孟姜女哭倒長城處」的石碑引起不少網友關注，有人質疑為傳說人物立碑，只是為了搶占熱點弄打卡景區。

封面新聞報導，該石碑位於河北省秦皇島市山海關區，網友紛紛問，「孟姜女真的在此處哭倒了長城？」「為何要為一個傳說中的人物立石碑？」當地旅遊和文化廣電局非遺科科長張洋表示，該石碑確實立於「天下第一關」景區內，設立的目的在於推廣孟姜女傳說相關的文化，「孟姜女哭長城本來就是一個傳說，經過了上千年的演變發展至今，代表群眾心中美好的寓意，但究竟有沒有這個人，目前也沒有確定的說法。」

根據中國非物質文化遺產網顯示，「孟姜女傳說」2006年首次被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，屬民間文學類。申報成功後，山海關區積極推動「孟姜女傳說」相關文化的宣傳推廣工作，該石碑便立於這期間，而石碑中落款的單位「中國孟姜女文化研究中心」，則在2006年，由中國民間文藝家協會授牌。

據報導，張洋表示，當地群眾大都對「孟姜女傳說」有著較為深厚的感情，一些旅遊紀念品如葫蘆雕刻、手絹等，都有與孟姜女傳說相關的主題，當地還流傳著戲曲、歌曲等。

對於設立石碑，有網友表示，「雖然只是傳說，也不能如此瞎胡鬧」「這樣不嚴謹，可能初心也不是什麼傳統文化就是為搶占『熱點』標新立異弄打卡景區」，但也有人認為，「我覺得挺好的，當地官員有想法，有頭腦，有幹勁」。

上一則

馬斯克母遊杭州 曬照不忘讚特斯拉

下一則

菏澤南站被「諾言」唱紅 山東當局聽勸火速修路

延伸閱讀

五一出遊悲劇 攀岩遊客懸掛半山腰 工作人員：可付錢救援

五一出遊悲劇 攀岩遊客懸掛半山腰 工作人員：可付錢救援
遊客倒掛「大擺錘」 重慶景區稱偶發 才剛獲評4A級

遊客倒掛「大擺錘」 重慶景區稱偶發 才剛獲評4A級
中國五一黃金周景區擠爆 「人人人人你人人人人」成熱詞

中國五一黃金周景區擠爆 「人人人人你人人人人」成熱詞
五一長假意外頻傳 山西恆山景區大石滾落砸中遊客一死五傷

五一長假意外頻傳 山西恆山景區大石滾落砸中遊客一死五傷

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益