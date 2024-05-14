溫州男中獎1000萬給前妻買房 妻子要求離婚、討賠償

浙江傳出有男子中彩票得了1000萬獎金，卻引發家庭糾紛；示意圖。(取材自新華網財經)

浙江溫州近日發生一起離婚訴訟，男子小周（化名）購買彩券中了獎金1000萬人民幣（約138萬美元），但他瞞著妻子小林（化名），先將部分獎金轉給姊姊，再用其中的70多萬元（逾9.6萬美元）幫前妻買房。小林得知後，氣得向法院提出離婚，不但要求分割夫妻共同財產，還要求小周賠償私下轉移的彩票獎金三分之二。

新聞晨報報導，小周買彩票中了1000萬(人民幣，下同)，稅後到手843萬元。但小周卻向妻子小林隱瞞了此事。獎金到帳的當天，小周便偷偷向自己的姊姊轉帳200萬元。此後，小周又用獎金陸續為前妻支付購房款70多萬元。

小林和小周本就感情不和，得知丈夫中了大獎卻瞞著自己，還轉移財產給他人後，向浙江省溫州市龍灣區 人民法院起訴離婚與財產分割。

法院經過審理，認定雙方感情破裂，准予離婚。而小周向姊姊轉帳及為其前妻支付房款的款項，均來自於彩票中獎獎金，屬於夫妻共同財產。但是小周並未告知現任妻子小林中獎的事實和使用情況，小周的做法屬於轉移夫妻共同財產，應向小林賠償其轉移金額的60%。

判決後，雙方均未上訴，該判決現已生效。

此事引起網友留言，「男生這麼愛前妻，為啥要離婚」、「婚後財產不通知自己的另一半，活該被告」、「宣傳彩票滯銷跟房子滯銷嗎？」