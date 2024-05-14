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深圳公司祭100萬獎金鼓勵減重 他3個月降35斤賺7000

中國新聞組╱深圳14日電
瘦身成功的員工合影。(取材自深圳大件事)
瘦身成功的員工合影。(取材自深圳大件事)

5月11日是世界防治肥胖日，深圳一家科技公司日前鼓勵員工健康減重，拿出100萬元(人民幣，下同，約14萬美元)辦活動，吸引155名員工參與，全員累計減重逾1600斤(800公斤)，減重最多的員工減掉35斤，獲得逾7000元獎金。獲獎員工感言：「這都是我的肉。」

來源：YouTube

九派新聞報導，一名參加活動的程序員李先生說，活動從去年11月開始，共持續3個月，進入最終賽共30人。他說，活動類似減肥訓練營，將30人畫分成2個10人小組和2個5人小組，每周有一個秤重環節，組內平均減重1斤，每個人獎勵400元，如果有一個成員體重反彈或增加1斤，則當周獎金直接扣除，並罰款500元。3個月活動結束後，再將每周累計的獎金加總，除以小組人數進行均分。

有趣的是，整個活動期間，竟無一人「觸雷」體重反彈。

談及為何參加此次活動時，李先生表示，去年十一假期結束後，偶然秤體重發現自己有180多斤，相對於1.75米身高，已達他的歷史「巔峰」。

受到獎金激勵和身體健康的驅使，李先生每天下班回家都會到跑步機上運動，「把坡度調到最大，進行爬坡快走，周末有時間會去遊泳、天氣好的時候還會打籃球。」每周大概進行六、七次鍛鍊，每次時長1小時以上，每日不間斷，還會盡量控制飲食。

3個月後，他成功減重35斤，成為組內減重最多的成員，並獲得7410元獎金。「減肥之後整個人的狀態都變好了，從外觀上看，下巴尖了、肚子小很多，感覺整個人身輕如燕，打籃球的時候體力也好了不少。」他說。

深圳一家科技公司拿出100萬元獎金，鼓勵員工減重。(取材自深圳大件事)
深圳一家科技公司拿出100萬元獎金，鼓勵員工減重。(取材自深圳大件事)

減重

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