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幽默宣導 官方藍V也拍霸總短劇 「霸總當醫生」上熱搜

中國新聞組╱深圳14日電
深圳衛健委拍攝護士遇上霸總的短劇，幽默宣導正確的醫療知識。(視頻截圖)
深圳衛健委拍攝護士遇上霸總的短劇，幽默宣導正確的醫療知識。(視頻截圖)

深圳衛健委發布的兩個霸總短劇近日衝上熱搜，引發眾多網友驚呼：「藍V（平台認證大V）擠進了霸總賽道！」據了解，深圳衛健委視頻號的幕後團隊多是95後年輕人，本身就是短劇用戶，也較了解年輕人偏好；下一步他們還會對視頻體裁、形式做更多嘗試。

來源：YouTube

上游新聞報導，兩岸三地偶像劇裡經常出現「霸道總裁」，隨著霸總戲劇審美疲勞，「反向操作」悄然成為潮流，反霸總短劇形成一條嶄新賽道。

除深圳衛健委外，近年來，不少官方藍V帳號紛紛進軍短視頻領域，並拍攝了一系列（反）霸總系列短劇，玩梗能力堪比一線段子手。江西萍鄉市安源區人民法院推出「霸總的100種刑法人生」；江西省高級人民法院發布「重生之我在霸總短劇裡當特助」，湖南交警的「重生之我在爽文短劇裡當交警」已經拍到第五集；成都檢察攜手金牛區檢察，創作「身為檢察官的我重生成為霸總短劇的女主」；天津津南消防拍攝「重生之霸總短劇裡的生命通道」；平安寧夏發布「重生之我在霸總短劇當交警」和「重生之我在霸總短劇當民警」；陜西消防爆火短劇「當消防員穿越到霸總劇裡當保鏢」……

深圳衛健委（深小衛）發布的視頻裡「霸總劇裡當醫生，我只是他們play的一環」更是引發網友熱議，相關詞條登上微博熱搜。霸總說著「蘇蘇要是死了，我就讓你給他陪葬」、「盈盈是熊貓血，現在馬上給我找一頭熊貓來」，視頻通過吐槽霸總，向觀眾科普了乳腺癌要趁早治療、白血病不能獻血、惡性黑色素瘤要盡早治療、胃癌要及早篩查等醫學知識。難怪網友說「感覺知識以刁鑽的形式進入了腦子」，還有網友直呼「上頭」、「想充會員」。

網友們感嘆，「霸總短劇風還是吹到了藍V」，有人疑惑為什麼會出現這種神奇組合？原因是霸總劇情裡違法、違規、違背常識的內容實在太多。

人民日報評論認為，從傳媒、文旅，到警務、軍事，時下不少單位的新媒體帳號一改往日嚴肅風格，不打官腔，或用鬼畜剪輯，或拍無厘頭短劇，表達幽默風趣，既提高了傳播效率，也收獲了網友好評「以霸總劇情，做正經科普；短短4分鐘，全是知識點」

微博

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