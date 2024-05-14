4高鐵漲價 電氣油水4大表也飆漲 相聲諷：新度量衡

廣州市擬上調自來水價格，漲幅高達31%。（取材自bilibili網）

在重慶、蘇州、南京燃氣表突然快轉，民眾支持翻倍消息傳出後，廣州市擬上調自來水價格，從最低每立方米1.98元人民幣(約2737美元)上調至每立方米2.6元，漲幅31%，也已發民眾熱議。除了電、氣、油、水四大表緩步上調外，四條主要高鐵線路日前也宣布漲價，外媒稱此舉反映出中國提供公共服務的成本上升，以及地方政府日趨嚴重的債務問題。

據廣州市發改委公眾號，廣州為此在5月9日召開聽證會，17人參加，包括12名消費者，經營者、與定價聽證項目有關的其他利益相關方、人大代表、政協委員、相關領域的專家學者各一名。結果顯示，17名參與者中有16人贊成漲價，另有一名參加人的意見是贊成水價改革，但認為目前方案漲價幅度較大，要作進一步的修改。

據羊城晚報報導，在目前的兩個漲價方案中，漲幅更大的方案支持人數更多，有九人支持。

但這項結果引發網友熱議，表示廣州1800多萬人每天的用水問題，被17個代表決定了。還有網友質疑敲定17名代表的選舉機制不透明，聽證會只是走個流程。

在經濟走弱下，中國多地近期在更換瓦斯智慧表後，許多民眾發現瓦斯費也隨之暴增，相關議題也成為中國相聲調侃的話題。例如，「您知道什麼叫現在的新度量衡嗎？就是『四大表字』。四大表就是電表、氣表、油表、水表，『四大表』上面有字。他們都在飛速成長。」

在廣州就自來水價格調整舉行價格改革方案聽證會引起關注時，同在近期，湖北襄陽襄州區已經宣布水價上漲。

另據美國之音報導，中國鐵路官網日前宣布將調整包括京廣高鐵武廣段、滬昆高鐵杭長段等四條路線票價，增幅約20%至40%，票價調漲將於6月15日生效。

面對高鐵漲聲響起，社交平台出現反對聲浪，有網友批評「要漲就漲商務座，讓有錢人平攤虧空」、「集團虧錢為何找我們3000元一個月的人」；也有人揶揄道，「強烈建議設置下等座」。

美國紐約時報 指出，在過去，中國的公共服務大量依賴地方政府補貼，然而隨著政府債台高築，當局已無力協助分攤相關費用。從今年初開始，中國一些城市也出現水費和天然氣 費上漲的情況。