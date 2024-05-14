我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

4高鐵漲價 電氣油水4大表也飆漲 相聲諷：新度量衡

記者賴錦宏／綜合報導
廣州市擬上調自來水價格，漲幅高達31%。（取材自bilibili網）
廣州市擬上調自來水價格，漲幅高達31%。（取材自bilibili網）

在重慶、蘇州、南京燃氣表突然快轉，民眾支持翻倍消息傳出後，廣州市擬上調自來水價格，從最低每立方米1.98元人民幣(約2737美元)上調至每立方米2.6元，漲幅31%，也已發民眾熱議。除了電、氣、油、水四大表緩步上調外，四條主要高鐵線路日前也宣布漲價，外媒稱此舉反映出中國提供公共服務的成本上升，以及地方政府日趨嚴重的債務問題。

據廣州市發改委公眾號，廣州為此在5月9日召開聽證會，17人參加，包括12名消費者，經營者、與定價聽證項目有關的其他利益相關方、人大代表、政協委員、相關領域的專家學者各一名。結果顯示，17名參與者中有16人贊成漲價，另有一名參加人的意見是贊成水價改革，但認為目前方案漲價幅度較大，要作進一步的修改。

據羊城晚報報導，在目前的兩個漲價方案中，漲幅更大的方案支持人數更多，有九人支持。

但這項結果引發網友熱議，表示廣州1800多萬人每天的用水問題，被17個代表決定了。還有網友質疑敲定17名代表的選舉機制不透明，聽證會只是走個流程。

在經濟走弱下，中國多地近期在更換瓦斯智慧表後，許多民眾發現瓦斯費也隨之暴增，相關議題也成為中國相聲調侃的話題。例如，「您知道什麼叫現在的新度量衡嗎？就是『四大表字』。四大表就是電表、氣表、油表、水表，『四大表』上面有字。他們都在飛速成長。」

在廣州就自來水價格調整舉行價格改革方案聽證會引起關注時，同在近期，湖北襄陽襄州區已經宣布水價上漲。

另據美國之音報導，中國鐵路官網日前宣布將調整包括京廣高鐵武廣段、滬昆高鐵杭長段等四條路線票價，增幅約20%至40%，票價調漲將於6月15日生效。

面對高鐵漲聲響起，社交平台出現反對聲浪，有網友批評「要漲就漲商務座，讓有錢人平攤虧空」、「集團虧錢為何找我們3000元一個月的人」；也有人揶揄道，「強烈建議設置下等座」。

美國紐約時報指出，在過去，中國的公共服務大量依賴地方政府補貼，然而隨著政府債台高築，當局已無力協助分攤相關費用。從今年初開始，中國一些城市也出現水費和天然氣費上漲的情況。

紐約時報 天然氣

上一則

撤限購令無效 中國買家湧泰國置產 成最大外國買家

下一則

國際特赦組織：中「跨國打壓」參與政治活動留學生

延伸閱讀

廣州水價擬調漲31% 引發民眾熱議

廣州水價擬調漲31% 引發民眾熱議
中央山谷高鐵4站設計亮相 團隊聽取居民意見

中央山谷高鐵4站設計亮相 團隊聽取居民意見
加州高鐵橋工程自捧遭譏「不知通往哪」 馬斯克也抨擊

加州高鐵橋工程自捧遭譏「不知通往哪」 馬斯克也抨擊
中國4條熱門高鐵6月起漲價 漲幅近20%

中國4條熱門高鐵6月起漲價 漲幅近20%

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…