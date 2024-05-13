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非法近親繁殖 阜陽動物園20東北虎亡

中國新聞組／北京電
阜陽野生動物園，一隻東北虎長期被關在一間小黑屋裡。(取材自中國慈善家雜誌)
阜陽野生動物園，一隻東北虎長期被關在一間小黑屋裡。(取材自中國慈善家雜誌)

民營的安徽省阜陽野生動物園因非法人工近親繁殖和管理不善等問題，近日爆出數年間園內有20隻東北虎、2隻非洲獅和3隻長頸鹿等珍貴野生動物大量死亡。阜陽市政府表示，阜陽市政府昨表示，將全面調查野生動物死亡事件，絕不會包庇和偏袒，後續調查和處置將及時公布。

「中國慈善家」雜誌報導，指阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。且因為動物園經營權糾紛的影響，導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。

目前，園區內存活著的16隻東北虎以及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，長期被關在運輸鐵籠或小黑屋中，空間狹小，生存狀態堪憂。

阜陽野生動物園昨天中午發布閉園公告稱，5月13日-5月15日閉園3天，5月16日正常營業。

報導指出，公開資料顯示，阜陽野生動物園是一家民營動物園，運營方為安徽七彩野生動物樂園有限公司，屬於阜陽市潁東區政府重點招商引資項目的一部分，總用地1200餘畝，設有食草動物區、猛獸放養區、小熊貓島等，為皖北規模最大、品種最多的野生動物園。

大象新聞指出，阜陽市潁東區林業局資料顯示，動物園未建成前就貿然引進12頭長頸鹿，隨即有一頭非正常死亡。從媒體報導顯示的時間軸可以看到，從圖紙設計到招標、開建，再到第一批動物入園，僅用了半年時間。可以說動物園還沒建好，動物就已經來了。

據報導，關於園內野生動物的死亡，潁東區林業局相關負責人表示，部分原因是因為這些老虎是近親繁殖，基因不好，容易生病；還有部分老虎年老體弱，屬於正常死亡。

當初將這些動物轉讓給七彩公司的阜陽騰飛馴化展演有限責任公司法人代表李良華則說，因為動物園的經營權糾紛，導致園方停發員工工資，並把自己精心培養的技術骨幹全部趕走，動物園停水斷電，導致野生動物要麼飢渴死亡，要麼是體弱多病，壽命減短。

存放動物幼崽屍體的冰櫃。(取材自中國慈善家雜誌)
存放動物幼崽屍體的冰櫃。(取材自中國慈善家雜誌)

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