汶川地震16年 廢墟災童發光 「想照亮別人」

牛鈺被救出時情景。（取材自央視）

2008年5月12日14時28分，四川汶川發生8.0級地震 ，造成近7萬人喪生，1.8萬人失蹤，37萬餘人受傷。16年過去了，汶川已從廢墟中重新站立，那些在地震中被救出的孩子們，歷經失去親人與身殘的傷痛，如今在人生中找到重生之路，無論是成為模特或護士、軍人、武警，他們說，「因為自己被光照亮過，所以希望成為別人的一束光」。

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綜合央視和新華社報導，2008年汶川地震中，11歲的牛鈺被一塊石板壓在了坍塌的教室廢墟下，她堅持了三天三夜等來救援，保住了性命，卻永遠失去了右腿，牛鈺一度無法接受。她用了10年時間，學習接納不完美的右腿，終於能踩著「機械鋼腿」亮相上海時裝周，給假肢綁上閃光棒，2023年還當選四川省第十四屆人大代表。她說，現在可以更多地做實事，幫助像她一樣的殘障人士發聲。

牛鈺踩著「機械鋼腿」亮相上海時裝周。（取材自央視）

年僅14歲的高瑩被壓在廢墟下長達20多個小時後獲救，第一個表情是微笑，被稱為「微笑女孩」，因為被埋得太久，高瑩不得不截肢，但她努力練習走路，成為當時同期醫院內最早自己走路的孩子，後來順利完成學業，去年結婚收到全網祝福。高瑩經歷三次截肢手術，是醫護的愛讓她一直笑著；地震帶給她的首先是傷痛，「但它同時讓我收獲了見識，我真正感受到這個社會裡人與人之間的溫度。」

高瑩被壓在廢墟下長達20多個小時後獲救，第一個表情是微笑，被稱為「微笑女孩」。（取材自央視） 高瑩因汶川地震截肢。（取材自央視）

2008年，汶川大地震中，北川男孩郎錚被廢墟掩埋20多個小時後獲救，當時只有三歲的他，向解放軍 敬禮表示感謝，這一幕感動了無數人，他也因此被大家稱為「敬禮娃娃」。去年，郎錚以高考 637分，四川省排名前30名的成績，考入北京大學國際關系學院，有著外交官夢的他，希望能「為自己的國家發聲，捍衛國家的利益，也能夠建立更好的國際秩序」。

左圖為汶川地震後，郎錚被救出時的情景（新華社），右圖為郎錚去年7月收到北京大學國際關系學院錄取通知書（取材自微博）。

汶川大地震中還是小學生的吳軍儀，頭朝下被埋在廢墟裡，在他瀕臨絕望時，一名武警有力的手將他抱出。長大後，吳軍儀毅然選擇成為一名武警，他說：「如果人民群眾有困難，我也會像救我的叔叔一樣，義無反顧地去幫助別人」。

那一年，12歲的胡月失去了左小腿，她沒有向命運屈服，而是選擇把自己活成「閃光少女」，她為自己的假肢設計酷炫造型，玩滑板、徒步、滑翔傘……還把經歷分享在社交平台上，鼓勵更多殘疾朋友。2022年北京冬殘奧會，胡月在開幕式上參加合唱表演；2023年四川師範大學畢業作品展，她受邀走上了絢麗的T台……破繭成蝶，展翅高飛。

胡月沒有向命運屈服，而是選擇把自己活成「閃光少女」。（新華社） 胡月為自己的假肢設計酷炫造型，玩滑板、徒步、滑翔傘，樣樣來。（新華社）

地震發生後，程強所在的村子變成了一片廢墟，空降兵救了程強，也給他心裡埋下了一顆想當空降兵的種子。2013年8月，程強如願來到了空降兵部隊，「地震的夢魘早已遠去，我要做的，是延續空降兵的輝煌」。這是程強的追夢之路，更是傳承之路。

17歲的少年代國宏在被埋了50多個小時後獲救，他失去了雙腿，生活一度陷入黑暗，游泳使他重新找回生活的信心與勇氣。18歲學游泳，20歲取得全國殘疾人游泳錦標賽百米蛙泳冠軍，24歲在全國殘運會上破紀錄再奪冠，接連創造著生命的奇蹟。他說：「地震讓我失去了雙腿，但災難的磨礪，也讓我長出了堅強的翅膀」。

地震發生時，楊琳所在的教學樓瞬間坍塌，年僅14歲的她拚盡全力，將兩名同學推到安全地帶，但自己骨盆、下巴、腿等多處受傷。在醫院，楊琳拒絕與人交流，是醫護人員幫她走出陰影。楊琳大學專業選擇了護理，畢業後來到曾救治過自己的醫院——浙江省人民醫院成為康復科的一名護士，如今從業9年，「因為自己的生命被光照亮過，所以希望成為別人的一束光，給黑暗中的人一個拉力。」她說。

楊琳在醫護人員幫助下，走出陰影。（取材自央視）