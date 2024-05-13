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遇難母手機留遺言「記住我愛你」 母親節上熱搜

中國新聞組／北京13日電
網傳汶川地震中一位母親在手機上留下給兒子的遺言，感動無數人。（視頻截圖）
網傳汶川地震中一位母親在手機上留下給兒子的遺言，感動無數人。（視頻截圖）

5月12日是2008年四川汶川地震16周年紀念日，也是西方傳統的母親節。當年在官媒上披露的一則被壓在廢墟中的母親臨終前用身體掩護著嬰兒，並在手機上留下了遺言的消息再出現在網路上，央媒並定調遺址已成為愛國主義教育遊的熱門打卡地的主旋律。不過美媒指出，當局當年在所謂「大難興邦」背後強化維穩機制等仍令人震驚，網上仍出現問責聲音。

影音來源：YouTube

據自由亞洲電台報導，當年在官媒上披露的這則消息是，一位被壓在廢墟中的母親，臨終前用身體掩護著嬰兒，並在手機上留下了遺言，「親愛的寶貝，如果你能活著，一定要記住我愛你。」即便是當時看慣了生離死別的醫生和救援人員，每人在傳看這部被發現的手機留言時也無不落淚。在母親節這天，這則遺言上了熱搜。

報導指出，汶川地震的發生恰逢中國「黃金十年」，2008年的北京奧運更給剛剛步入溫飽的中國社會增添了民族自豪感。但一場地震暴露的校舍質量低劣導致大量師生死亡、政府為逃避責任打壓公民問責、自救，以及當局在所謂「大難興邦」背後強化維穩機制等令人震驚。

據官方中新網報導，四川省汶川縣在映秀鎮漩口中學遺址昨開展了「5·12」汶川特大地震16周年追思活動，來自汶川縣和全國各地的民眾為在汶川地震中遇難的同胞默哀，獻花祭奠。羊城晚報一篇「映秀震後重生，奔赴美好」無疑更突出了新時代主旋律：「如今，鎮上唯一能看見地震痕跡的建築，就是漩口中學遺址，……映秀鎮已成為愛國主義教育遊的熱門打卡地。」

報導稱，「新時代」的輿論引導下，汶川地震在今天似乎只留下了一串冰冷的數字統計。

網上流傳的震後母親故事還包括北川母親成興鳳。據婚姻與家庭雜誌報導，在汶川地震中失去兒子的成興鳳，每年5·12紀念日臨近時，就會在北川老縣城景家山崩塌遺址的亂石上懸掛橫幅，今年己懸掛到第49條。每年橫幅的內容都在變，但唯獨不變的是最後一句：「兒子，媽媽好想你。」在成興鳳的心裡，兒子依然活著，只是暫時聯繫不上了。

地震 母親節 奧運

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