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成都才撤限購 網喊：對本地人不公 被嗆「瓜娃子」

中國新聞組／北京13日電

成都住房限購4月底全面取消，近日有網友在問政四川網站向成都市領導留言稱，成都的購房政策一改再改，一鬆再鬆，讓對成都毫無貢獻的外地購房者，也能在成都各個區無差別購房，和為成都納稅幾年的人享受同等待遇，是不公平的，希望恢復住房限購；成都市住建局回應「將進一步研究」。

澎湃新聞報導，該網友表示，他是成都市一個年輕的剛需購房者，也是一個勤勤懇懇的上班，並且在高新區交社保和納稅的成都居民；為了滿足成都的購房政策，在2019年把戶口從家鄉遷徙過來，為了遷戶口還和家裡面的人鬧了不少矛盾。當時想著把戶口遷到成都，並且以後繳納夠社保，就有購房資格了，這一切我認為也是值得的。

據報導，該網友又說，「取消限購極大傷害了繳納社保和遷徙戶口到成都來的年輕人的權益。曾經，我把擁有在成都買房的資格當作一種榮耀，一種自我奮鬥的證明，而現在的政策，讓我們勤懇工作繳納社保的剛需購房者，遭受不公平待遇，讓我們努力付之東流。」

報導指出，該網友稱，「我希望領導們聽到我們普通剛需的聲音，希望領導們盡快恢復限購政策，讓我們重新擁有工作的動力，並且更加努力工作，攢夠首付，早日買上成都的房子！」

成都市住房和城鄉建設局回覆上述留言稱：「您好！留言已收悉。我局高度重視，現回覆如下：針對您提出的建議，我們將進一步研究。感謝您對我們工作的關心和支持。歡迎多提寶貴意見。」

其他網友在留言底下寫道，「這是個腦殼有問題的人想的事情，別人都巴不得放開房價取消限購，明顯就是個瓜娃子（傻瓜）」、「自己買房子吃的苦也要讓別人都嘗一遍才對得起自己吃的苦頭，是什麼價值觀？取消限購就是不讓更多人再吃那麼多苦頭」、「取消限購，是讓更多的人吃苦頭」。

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