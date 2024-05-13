合理嗎？小米SU7電動車保費 比瑪莎拉蒂油車還貴

小米SU7新車價格20萬元人民幣，其保費卻比要價68萬元的瑪莎拉蒂還貴。圖為中國品牌博覽會上展示的小米SU7。(新華社)

中國不少新能源車企削價競爭，讓消費者能以低價買車，但電動車的保險 費用，卻比傳統燃油車還貴上許多。以小米SU7純電車為例，新車價20萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元），每年保費 卻要7000到8000元。反觀瑪莎拉蒂（Maserati）的燃油新車，售價68萬，保費僅6000元。「車主買貴，保司賣虧」似乎成了中國新能源車市場的「雙輸」怪象。

上觀新聞報導，當前中國新能源車及傳統燃油車的售價和車險 保費嚴重倒掛，新能源車主是「投保貴、續保難」。「螞蟻保」車險新能源車業務負責人張怡文說，「新能源車的車險貴，是行業共識」，按比例來看，新能源車的車險將近是燃油車的兩倍。

許多新能源車車主也反映，今年保費上漲明顯，即便沒有出險，續保保費也小幅上調，一旦出過險，保費更上漲將近兩倍。數據顯示，2023年新能源汽車車均保費超過4000元，燃油車車均保費僅2000多元。

報導稱，新能源車保費高的原因，是這些車的維修成本比傳統油車高，有些零件甚至無法維修只能更換，保險公司只能大幅上調保費甚至拒保。數據顯示，新能源汽車出險率比燃油車高一倍，賠付率也比傳統燃油車高約10%。

「實際情況是，車主掏了很多錢，保險行業卻苦不堪言」，張怡文說，「三家頭部車險保司2023年的新能源車業務，基本虧損5%至10%」。

申萬宏源報告也顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業務處在盈虧線邊緣。

對此，許多車企也開始插旗車險市場。比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源車企，紛紛設立或收購保險中介牌照。網路保險代理平台「螞蟻保」則與多家傳統保險公司合作，推出車險「聯合定價」技術，號稱車險報價平均可便宜數百元。