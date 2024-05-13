訂單接到手軟 中國義烏老闆娘一早集體練英語：不學不行

義烏上百名老闆娘們，每天上班的第一件事就是去英語角學習。（取材自潮新聞）

「I can give you cheaper」（我算便宜點），還不到上午9點，一陣整齊而響亮的英語早讀聲從浙江義烏國際商貿城傳來，相關視頻在社交平台火紅。有「世界超市」之稱的義烏去年出口額按年增長16%，突破人民幣5000億元，再創新高。在義烏商貿城主營木梳和工藝品的「70後」老闆娘單晨曉和市場裡上百名老闆娘，每天上班的第一件事就是去英語角學習，「外國客戶愈來愈多，不學不行！」

據潮新聞報導，義烏市2023年的出口總值創歷史新高，達到5005.7億元，吸引了超過1.5萬名常駐外商和近9,000間外資主體。目前義烏國際商貿城擁有7.5萬個商位、210萬種商品，與230多個國家和地區有貿易往來。浙江中國小商品城集團人力中心副總經理張利向潮新聞表示，「外貿生意愈來愈多強，學英語就成了大勢所趨」。

張利表示，今年的英語訓練營5月6日面向所有商戶免費開課，開課首日，就吸引了不少商戶自發加入，一區約150名，三區約50名，「後續應該還會越來越多」。來上課的為何都是老闆娘？原來義烏市場的生意模式一般是老闆負責後端工廠、供應鏈 以及配貨等工作，老闆娘負責銷售、接單等對外工作。

在商貿城開文具店的「80後」老闆娘任小玲是英語晨練「大軍」中的一員。她每天早上一開門就趕到英語角，「如果不早點去，離老師最近的第一排的位置很快就站滿了」。任小玲說，學習的內容主要針對貿易環節與客戶的交流，她已在商貿城上過三期英語課了，「現在和顧客用英語交流基本沒太大問題」。

另一名老闆娘單晨曉說，店舖有不少來自中東、歐洲等國的客戶，「如果聽不懂，也不會交流，就是一種損失」。

除了外語課，義烏老闆娘還學習各類課程，比如企業管理、產品設計、知識產權等等。網友紛紛評論：「我高考 （大學聯考）都沒這麼努力」「不是在賺錢就是在學習的路上」「不愧是世界的義烏」。除了外語課，義烏老闆娘還學習各類課程，比如企業管理、產品設計、智慧財產權等等。