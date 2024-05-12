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小伙一曲「諾言」 帶火山東小城 停運車站每天30萬人打卡

中國新聞組╱北京12日電
郭有才以一身90年代的復古服裝，再加一首充滿感情的老歌「諾言」，一夜之間帶火已經停運的菏澤南站。(取材自封面新聞)
郭有才以一身90年代的復古服裝，再加一首充滿感情的老歌「諾言」，一夜之間帶火已經停運的菏澤南站。(取材自封面新聞)

近日，山東菏澤年輕小伙郭有才（化名）以一身90年代的復古服裝，再加一首充滿感情的老歌「諾言」，一夜之間帶火已經停運的菏澤南站，成為每日旅客超30萬的網紅打卡地，郭有才粉絲量破百萬，和女友經營的燒烤生意也每天爆滿。對於一首「諾言」帶火一座城，郭有才和女友說，網路熱度只是一時，他們會繼續腳踏實地賣燒烤。

來源：YouTube

封面新聞報導，這位「菏澤樹哥」的直播造型非常有特點，讓人想起王寶強在電影「樹先生」裡的打扮。只見郭有才穿著1990年代的服裝，站在廢棄的菏澤南站前，唱著那首充滿情感的老歌，仿佛把聽眾都帶回了那個純真的年代。

隨著郭有才的走紅，很多人也開始疑惑，他是怎麼一炮而紅的？郭有才女友蘇暢說，郭有才不僅「諾言」唱得好，生活裡許下的諾言也都完成得很好。

蘇暢說，郭有才一直很喜歡唱歌，且通過直播讓更多人關注到菏澤，現在他們的燒烤生意每天都是爆滿狀態，冰櫃裡的東西都賣空了，生活也變得很忙碌；有人排不上隊就去別的地方吃飯，所以給其他商家也帶動了一點生意。

報導稱，蘇暢要熬夜賣燒烤，郭有才要早起做直播，他媽媽覺得他們都瘦了很心疼。蘇暢覺得，接下來就好好做生意，因為網路熱度只是一時的，目前就按部就班，把這個燒烤攤繼續開下去，之後如果有機會的話，郭有才也想嘗試一些原創歌曲。

據報導，蘇暢、郭有才倆還沒有結婚，是男女朋友關係，「他能有這麼高的關注度，離不開他的努力」。

蘇暢說認識郭有才時，他就喜歡收集1970年、80年那些老玩意兒，「他思想比較老派，特別想過那種70、80年代那種生活」，在他火之前就收集了三輛老式自行車，也會到小村莊去搜集一些老物件，然後一直保存著，火之前他一直就是這樣的人。

郭有才的燒烤生意每天爆滿。(取材自封面新聞)
郭有才的燒烤生意每天爆滿。(取材自封面新聞)

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