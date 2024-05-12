圓夢了 皖男開挖掘機去西藏 時速20公里 一路免費填坑修路

許飛歷時一個半月抵達珠峰。(取材自紅星新聞)

318川藏線被譽為「中國最美景觀大道」，安徽一名男子開著輪式挖掘機，以時速20公里歷時一個半月抵達珠峰，一路上他遊覽風景，有時還充當「免費救援」，幫忙填坑修路、挖土平地、幫助車輛脫困…旅途中的點點滴滴也被他用視頻記錄下來，引發不少網友關注。

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紅星新聞報導，安徽馬鞍山當塗縣的許飛，今年31歲，來自一個普通農民家庭，他想趁年輕「瘋狂」一回。3月18日毅然開著一輛輪式挖掘機從家裡出發，4月30日抵達拉薩，5月11日抵達珠峰腳下，總行程近5000公里。他在路途中幫助了別人也快樂了自己。如今，心願達成，他表示回去後將專心工作。等兒子長大後，會給孩子講關於318的故事。

報導指出，許飛去年底跟朋友聊到西藏窮遊時受到啟發，決定開挖掘機自駕 318線，特意選在3月18日這天出發上318國道。輪式挖掘機時速僅20公里。他邊走邊拍視頻記錄，經過湖北、重慶、四川，一路受到很多人關注和幫助，他也在幫助別人，有時還主動充當救援角色，填坑修路、挖土平地、幫車輛脫困…有車主要付錢答謝被他婉拒，「我這是免費救援，也是舉手之勞」。

許飛用視頻記錄下路上的點點滴滴，受到不少網友關注，「開挖掘機進藏」讓不少人覺得新鮮，出發前，許飛的短視頻平台只有300多個粉絲，如今已暴漲到17萬。

在翻越海拔5000多米東達山口時，山上下著雪，「因高反嚴重，人和車都是喘著氣爬上去的。」許飛說，挖掘機時速不到5公里且容易熄火，好在「終於在月底前抵達拉薩，翻越這5013米的米拉山口，人生盡是坦途。」他開著挖掘機到網紅S灣打卡，還與布達拉宮合影。