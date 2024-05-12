不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

近日，陜西長青國家級自然保護區工作人員在整理2024年春季大熊貓及棲息地調查數據時，發現一隻健康的成年棕色大熊貓的活動影像。(視頻截圖)

陜西長青國家級自然保護區工作人員整理2024年春季大熊貓及數據時發現，去年秋天，紅外線相機再次近距離捕拍攝到一隻成年棕色大熊貓，在雪地中悠閒踱步的身影；這是該保護區時隔6年再次拍攝到棕色大熊貓，也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓蹤跡。

來源：YouTube

金羊網報導，秦嶺是大熊貓的分布地之一，生活著大熊貓的另一亞種——秦嶺亞種。與四川亞種相比，秦嶺大熊貓頭小、牙齒大，頭型像貓科動物如貓、老虎等，胸部及腹部毛色多為深棕色。

據全國第四次大熊貓調查顯示，秦嶺地區共生活著345隻野生大熊貓，種群密度居全國之首。更為罕見的是，秦嶺地區生活著「寶中之寶」棕色大熊貓。

為什麼會出現棕色大熊貓？目前科學界尚無定論，科學家有下面幾種推測。

第一，返祖說，認為棕色體毛是一種原始的性狀。第二，隱性基因純合說，認為棕色體毛是一種隱性基因純合的結果。第三，基因突變說，認為棕色體毛是由於基因突變引起的。第四，環境影響說，認為棕色大熊貓的出現，可能是由於影響毛髮色素合成的微量元素在秦嶺地區的土壤、水源中含量異常，因而影響它的毛發中的黑色素的合成。

據相關專家表示，目前棕色大熊貓方面的研究幾乎是一片空白，研究資料非常有限，要揭開棕色大熊貓之謎，還有待於進一步發現與研究。