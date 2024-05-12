我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠老字號丁友鴻禮品熄燈 店主憶66年歲月

華人慶母親節 曼哈頓華埠花店生意旺

不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

中國新聞組╱北京12日電
近日，陜西長青國家級自然保護區工作人員在整理2024年春季大熊貓及棲息地調查數據時，發現一隻健康的成年棕色大熊貓的活動影像。(視頻截圖)
近日，陜西長青國家級自然保護區工作人員在整理2024年春季大熊貓及棲息地調查數據時，發現一隻健康的成年棕色大熊貓的活動影像。(視頻截圖)

陜西長青國家級自然保護區工作人員整理2024年春季大熊貓及數據時發現，去年秋天，紅外線相機再次近距離捕拍攝到一隻成年棕色大熊貓，在雪地中悠閒踱步的身影；這是該保護區時隔6年再次拍攝到棕色大熊貓，也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓蹤跡。

來源：YouTube

金羊網報導，秦嶺是大熊貓的分布地之一，生活著大熊貓的另一亞種——秦嶺亞種。與四川亞種相比，秦嶺大熊貓頭小、牙齒大，頭型像貓科動物如貓、老虎等，胸部及腹部毛色多為深棕色。

據全國第四次大熊貓調查顯示，秦嶺地區共生活著345隻野生大熊貓，種群密度居全國之首。更為罕見的是，秦嶺地區生活著「寶中之寶」棕色大熊貓。

為什麼會出現棕色大熊貓？目前科學界尚無定論，科學家有下面幾種推測。

第一，返祖說，認為棕色體毛是一種原始的性狀。第二，隱性基因純合說，認為棕色體毛是一種隱性基因純合的結果。第三，基因突變說，認為棕色體毛是由於基因突變引起的。第四，環境影響說，認為棕色大熊貓的出現，可能是由於影響毛髮色素合成的微量元素在秦嶺地區的土壤、水源中含量異常，因而影響它的毛發中的黑色素的合成。

據相關專家表示，目前棕色大熊貓方面的研究幾乎是一片空白，研究資料非常有限，要揭開棕色大熊貓之謎，還有待於進一步發現與研究。

網友說，「不要打擾人家，讓人家在野外自然生存」、「七仔就是棕色大熊貓」、「可別再抓回來了」、「脫色老了」。

2017年1月23日在秦嶺被發現的七仔，就是難得一見的棕色大熊貓。(新華社資料照...
2017年1月23日在秦嶺被發現的七仔，就是難得一見的棕色大熊貓。(新華社資料照片)

上一則

中國4月社融數據超預期惡化 專家：存款搬家所致

延伸閱讀

1930年代首批來美熊貓 金山飯店先住2晚

1930年代首批來美熊貓 金山飯店先住2晚
中美重啟「熊貓外交」雲川、鑫寶將旅美10年

中美重啟「熊貓外交」雲川、鑫寶將旅美10年
金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡
丫丫返鄉滿周年 中國選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

丫丫返鄉滿周年 中國選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他
玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」
繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華
聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧