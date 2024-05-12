試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯（Kevin Williams）近日在美媒發文談及自己參觀北京國際車展一周見聞指出，試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，他驚覺「西方車企完蛋了」；中國電動車 技術先進創新，西方汽車製造商尤其是美國製造商卻只想傲慢地賣掉自己想造的車。他認為，西方對中國車企的打壓是「酸葡萄心理」的保護主義，說辭空洞，更像是在嘩眾取寵。

觀察者網報導，當地時間5月9日，美國新能源車行業媒體「InsideEVs」網站刊登了威廉姆斯這篇長文。威廉姆斯在文中指出，在他的觀察中，中國電動車技術先進，又願意迎合消費者的喜好做出創新，新產品層出不窮。再加上中國城市基礎設施的完善，能夠點燃全國「電動車熱潮」。

反之，西方汽車製造商尤其是美國製造商壓根就沒有努力，沒有試圖了解並滿足中國市場的需求，只想傲慢地賣掉他們自己想造的車。

他直言：「親眼所見之後，我終於明白了為什麼中國自主品牌會獲得這麼多人的追捧。這讓我有些尷尬，（因為）我曾試圖理解這些西方品牌被擠出中國市場是政治因素導致的，而非其自身過錯。但事實上我親眼看到的是，在中國努力進步的同時，我們只會一個勁地抱怨。」

他認為，美西方對於中國新能源汽車領域的批評是錯誤的，事實上西方車企的節節敗退是咎由自取，往中國頭上扣鍋是一種「酸葡萄心理」，打壓中國進口產品完全是赤裸裸的保護主義。「當西方車企、科技公司和監管機構打壓中企時，那種所謂的『保護市場』的說辭顯得非常空洞，更像是在嘩眾取寵。這不是在競爭，而是想把競爭完全排除在外。」他批評道。

報導引述威廉姆斯在文中稱，4月下旬，他在中國待了一周，參加了汽車行業的盛會北京國際車展，試乘了十幾輛汽車，還進行了許多的重要談話後發現，那些宣稱中國在電車領域過度投資 、傾銷劣質產品的說法完全錯誤。