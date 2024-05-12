地磁暴來襲 新疆阿勒泰出現極光 黑龍江、內蒙同享光影盛宴

受地球磁暴影響，新疆出現大規模極光，圖為11日在烏魯木齊出現的極光。（新華社）

中國國家空間天氣監測預警中心11日發布地磁暴紅色預警，5月10日晚上11時起發生地球磁暴，最大級別達到超大地球磁暴（Kp=9）等級。黑龍江漠河和新疆 部分地區等高緯度地區紛紛出現極光照亮天空，這也是中國境內看到極光範圍較廣的一次，阿勒泰出現20年來最強極光。

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預警中心指出，預計未來24小磁暴仍將持續，後續仍可能發生大地球磁暴，中國大部分地區電離層將會出現擾動，短波通訊和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將加劇低軌衛星軌道衰減。

潮新聞用戶端報導，在地球磁場和大氣的共同作用下，10日夜和11日凌晨，黑龍江漠河、新疆阿勒泰、內蒙古等地出現極光盛宴，紅、紫、綠色極光交相輝映，阿勒泰甚至出現20年來最強極光；極光愛好者們紛紛用鏡頭記錄下來自宇宙的夢幻光影。

受地球磁暴影響，新疆阿勒泰出現異常活躍的極光，中國網友「Jeff的星空之旅」前往現場追逐極光，拍下紅色、綠色和紫色極光在天空中相互交織，他表示，「北方整個天空都是紅色的，肉眼清晰可見的看到各種極光柱在不斷變化。現場真的是太夢幻了。」

新華社報導，資深星空攝影師戴建峰在新疆阿勒泰地區直播極光，「北方的整個天空都是紅色的，肉眼清晰可見各種極光柱在不斷變化，簡直太夢幻了！紅色、綠色、紫色的極光相互交織，你中有我，我中有你，它們在夜空中舞蹈、歌唱，演繹了一首無與倫比的鋼琴協奏曲。」在微信 朋友圈，戴建峰開心地曬出了自己的觀測感受。

另一位極光愛好者修立鵬表示，「越絢麗的極光，意味著地磁暴越強烈。這次的極光範圍很大，實屬罕見。」

修立鵬還說，本輪太陽活動周期可能會在2024年至2025年間達到峰值。這期間太陽活動會非常頻繁和劇烈，極光爆發概率會超過平常年份，這也意味著北方地區的人們將有更多機會看到美麗的極光。

同時，「地磁暴紅色預警」衝上中國社群平台微博熱搜，時逢五一連假補班，網友紛紛借題發文，「今天犯睏是因為地磁暴嗎？」、「建議休個長假，真放那種」。

中國國家太空 天氣監測預警中心表示，地磁暴對生物主要影響依賴地磁導航生物，比如信鴿；對人體影響微乎其微。此前網傳「地磁暴引發失眠、犯睏、心慌、煩躁」等，都是謠言或藉磁暴開玩笑，並不科學。