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中國最長直飛民航線開通 深圳到墨西哥只要16小時

記者陳湘瑾／綜合報導
中國南方航空A350飛機。(新華社)
中國南方航空A350飛機。(新華社)

據央視報導，深圳-墨西哥城直飛客運航線11日開通，航線全長超過1萬4000公里，刷新中國民航最長直飛國際客運航線紀錄，為中國目前唯一直飛墨西哥和拉丁美洲的客運航線。

據中國南方航空消息，該航線每周執行2班，將由空中巴士A350執飛，逢周二和周六出發。去程航班CZ8031，北京時間晚上9時從深圳起飛，飛行16小時後，於當地時間晚上11時抵達墨西哥城。回程航班CZ8032，當地時間凌晨1時從墨西哥城起飛，在墨西哥蒂華納經停，於北京時間中午12時20分抵達深圳，飛行時間約21小時20分鐘。

央視報導指出，墨西哥是中國在拉美地區的第二大貿易夥伴，兩國交流與合作日益頻繁，有著旅遊、商務、探親、勞務等多元的客源基礎，航線將服務中拉經貿發展和人員交流往來需求。

據澎湃新聞報導，此次中國南方航空選擇深圳，主要是考慮到深圳在新能源汽車、電子等領域的創新優勢。據悉，華為目前已經在墨西哥開設分公司，中國電動車品牌比亞迪北美分公司總裁李柯2月底公開表示公司將在今年底前確定墨西哥工廠的選址，預計年產15萬輛汽車。

澎湃新聞引述中汽協數據顯示，去年中國汽車出口量排名前十的國家中，墨西哥僅次於俄羅斯，排名第二位，全年出口量達到41.5萬輛。

據中國海關資料顯示，中國與墨西哥2023年進出口貿易總額975.7億美元，較2022年的875.9億美元提高11.3%。

墨西哥 電動車 俄羅斯

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