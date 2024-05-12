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中國車市「外熱內冷」 新能源車價格戰影響買氣

記者林宸誼／綜合報導
中國4月汽車出口50.4萬輛，年增34%，創單月新高。圖為山西晉中一新能源汽車生產企業工廠。（中新社）
中國4月汽車出口50.4萬輛，年增34%，創單月新高。圖為山西晉中一新能源汽車生產企業工廠。（中新社）

中國汽車工業協會（中汽協）11日發布數據顯示，4月中國汽車出口50.4萬輛，與上月相比增長0.4%，與上年相比增長34%，再創新高。今年前4月，中國汽車出口182.7萬輛，與上年相比增長33.4％。

但國內銷售卻下降，有八家車企與上月相比下降，其中上汽集團、廣汽集團和北汽藍谷出現與上年相比和與上月相比的「雙降」景況，顯示傳統燃油車市場加速下滑。

財聯社報導，從上汽集團和廣汽兩家銷售按月、按年均「雙降」車企來看，合資品牌燃油車銷量不濟是當前局面的主因，而合資品牌必須加速轉型電動車，才跟得上中國市場的節奏。

乘聯會秘書長崔東樹分析表示，因價格不穩等因素導致中國消費者觀望氣氛濃重，4月乘用車零售出現周期性下行走勢。新能源車的新車價格戰帶來一定增量，但持續性不強、內部分化嚴重。

其中，上汽通用4月的銷量為4.97萬輛，年減37.92%，成為上汽集團最大的「拖累」。廣汽集團下的日系品牌本田豐田，4月銷量分別下降2.93%和32.2%

除了在競爭激烈的國內市場繼續「內卷（內部過度競爭）」，4月海外市場則表現亮眼。其中，上汽集團合資品牌在國內市場表現疲軟，但其海外市場4月銷量達到9.2萬輛，年增2.7%。上汽MG在歐洲市場延續優異表現，前4月銷量超過6萬輛。

比亞迪4月海外銷量4.1萬輛，年增176%，1至4月累計達到了13.89萬輛。長城汽車4月海外銷售3.6萬輛，年增65%。此外，長安汽車、新勢力、哪吒汽車、小鵬汽車出口均有不錯的表現。

長城汽車董事長魏建軍表示，2023年國內純電動市場虧損面擴大，預計2024到2026未來三年國內市場競爭強度仍會很大。因此，出海已經是自主品牌穩定經營的必然選擇，不僅要推進規模和市占率，更要讓盈利保持增長。

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